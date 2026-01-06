Haberler

Mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı TÜFE Aralık 2025'te aylık yüzde 1,67 arttı

Güncelleme:
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık 2025 mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı TÜFE'nin yüzde 1,67 arttığını açıkladı. Gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 1,6 artış görüldü.

Mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Aralık 2025'te bir önceki aya göre yüzde 1,67 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık 2025 dönemine ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı TÜFE göstergelerini açıkladı.

Buna göre göstergelerin alt başlıklarından genel TÜFE, Aralık 2025'te aylık yüzde 1,67 arttı.

Geçen ay işlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE yüzde 1,96, enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE yüzde 2,06 artış kaydetti.

Endeks, enerjide yüzde 0,08 azalırken gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 1,6 arttı. Enerji ve gıda dışı mallarda yüzde 0,98, hizmette yüzde 2,92 yükseliş görüldü.

Mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı TÜFE göstergelerinin Aralık 2025'te aylık bazda değişimi (yüzde) şöyle:

KapsamAylık
Genel TÜFE1,67

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE1,96
Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE2,06
Enerji-0,08
Gıda ve alkolsüz içecekler1,60
Enerji ve gıda dışı mallar0,98
Hizmet2,92

Kaynak: AA / Mert Davut - Ekonomi
