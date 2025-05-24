Aracısız Satışla Çiftçinin Yüzü Güldü

Aracısız Satışla Çiftçinin Yüzü Güldü
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Adana'da çiftçi İbrahim Erkek, tropikal ürünleri bırakarak salatalık ve domates üretmeye başladı. Ürünlerini doğrudan tüketiciye satarak aracıların düşük fiyat tekliflerinden kurtulup, kazanç sağlamayı başardı.

Yetiştirdiği ürünleri, aracısız satan çiftçinin yüzü güldü

ADANA - Adana'da tropikal üründen vazgeçerek salatalık ve domates üretimine geçen çiftçi İbrahim Erkek, seradan doğrudan tüketiciye ulaşınca para kazandı, yüzü güldü.

Çiftçi İbrahim Erkek, Kozan ilçesine bağlı Bucak bölgesindeki atıl tarlasına 2 yıl önce ejder meyvesi üretimi için sera kurdu. Ejder meyvesi diken ardından beklediği pazara ulaşamayan Erkek, bu üretimi sonlandırıp salatalık ve domates üretimine başladı.Ürettiği sebzelere aracıların düşük fiyat teklif etmesi üzerine Erkek, satış yöntemini değiştirdi. Aracıyı ortadan kaldıran Erkek, direk tüketiciye ürünlerini satmayı başarınca para kazandı.

Eşi ile birlikte kendi geçimlerine yetecek kadar bir üretim alanı oluştuğunu ve büyük emek ile üretim yaptıklarını belirten çiftçi İbrahim Erkek; " 2 yıl önce 2 dönüm araziye ejder meyvesi ekmek için serayı kurdum. Ejder meyvesinin pazarı olmayınca söktük ve domates ile salatalık ürettik. Şuan memnunuz. 2 dönümden 14 ton hasat yapıyoruz. Domates seradan 35 ile 45 arasında satış yapıyoruz. Bu bizi kurtarıyor. Bunu kendimiz üretip market ve manava vermek isteyince çok düşük fiyat veriyorlar. Kendimiz burada satmaya çalışıyoruz. Aracı ile satınca çok düşük fiyat veriyorlar. 25-30 TL teklif edip 50 Liradan kendileri satmaya çalışıyor. Benim emeğim o zaman para kazandırmıyor aracı iki katını kazanmış oluyor. Ondan kendim yerinde satmaya çalışıyoruz" dedi.

İşlerini severek yaptıklarına da değinen Erkek, dışarıda sıcaklığın 30, seranın içinin ise 45 derece olduğuna dikkat çekerek mesailerinin zorluğunu anlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BERİL SOLMUŞGÜL - Ekonomi
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