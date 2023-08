Araç Yağı Fiyatlarındaki Artış Araç Sahiplerini Zorluyor

BURHAN DEMİRCİOĞLU

Osmaniye'de yıllardır oto tamirciliği yapan Erdem Taştepe, araç yağı fiyatlarının artması nedeniyle araç sahiplerinin araçlarının yağ bakım sürelerini geçirerek büyük bir riske girdiklerini ifade etti. Taştepe, "İnsanlar önceden 7 bin kilometrede, 8 bin kilometrede yağ bakımlarını yaptırıyorlardı şimdi normalde 10 bin kilometrede bir yağ bakımı yapılması gereken araçlarda bile şu an müşteriler 13 bin, 15 binlerde falan getirip yağ bakımlarını yaptırıyorlar" dedi. Motor tamiri yaptıran müşteri Mehmet Suğur ise, "Biz nasıl bu arabalara bineceğiz, nasıl tamir ettireceğiz? Şaşırıp kalmışız vallahi. At araba dönemine döneceğiz ona da elimiz yetmiyor. Arabayı parka çekeceğim bir şarjlı motor aldım dün artık ona bineceğim" diye konuştu.

Osmaniye'de yıllardır oto tamirciliği yapan Erdem Taştepe, araç yağlarındaki fiyat artışından dolayı, normalde 10 bin kilometrede yapılması gereken yağ bakımını çoğu müşterilerinin artık 15 bin kilometrede yaptırmaya başladığını ifade etti.

"YAĞ FİYATLARI İKİYE KATLADI"

Oto tamircisi Erdem Taştepe şunları söyledi:

"Havalarda bayağı bir sıcak olduğundan dolayı araca binilmeden önce, aracın yağının suyunun kontrol edilip, su seviyesinin tamamlanması o şekilde yola çıkılması, araç kullanıcıları için daha iyi bir yolculuk yapabilirler o şekilde. Yağını falan suyu falan kontrol etmeden yola çıktıklarında hararet yapıp üst kapak contasını yakmasında daha büyük etkenler oluşabiliyor tabii ki. Enflasyonun yükselmesiyle, yakıtların zaten artması buna en büyük sebeplerden biri. İnsanlar önceden 7 bin kilometrede, 8 bin kilometrede yağ bakımlarını yaptırıyorlardı şimdi normalde 10 bin kilometrede bir yağ bakımı yapılması gereken araçlarda şu an müşteriler zaten 10 bini geçse bile, 13 bin, 15 binlerde falan getirip yağ bakımlarını o zaman yaptırıyorlar. Yakıt zaten aldı başını gidiyor. İnsanlar yakıta mı para versin? Yağ bakımı zaten önceden şimdikinin yarı parasına çıkıyordu şimdi yağ fiyatlarının artmasıyla çoğu müşterimiz zaten bundan dolayı pek fazla yaptıramıyor. Bayağı da bir sıkıntı yaşıyorlar zaten. Önceden yağın litresi 100 lira falandı şimdi 150, 170, 180 liraları buluyor."

"ŞAHİN PARASINA MOTOR TAMİRİ YAPTIRIYORUZ"

Mehmet Suğur ise şunları söyledi:

"Ben şu an tamircideyim, geçen yıl motor tamiri yaptırdığımız fiyat bir şahin parasıydı. Şu an 50 bin liraya motor tamiratı yaptırıyorum. Biz nasıl bu arabalara bineceğiz, nasıl tamir ettireceğiz? Şaşırıp kalmışız vallahi. At araba dönemine döneceğiz ona da elimiz yetmiyor. Arabayı parka çekeceğim bir şarjlı motor aldım dün burada artık ona bineceğim, o da 30 bin lira para ama ne yapalım? Şimdi araba tamirden çıkınca parka gideceğim evde parkta olacak. Binemeyiz yani çarşıya git gel 100 lira. Nasıl bineceğiz? Bu tek ben değil bütün Türkiye aynı şeyi yaşıyor, aynı sefaleti yaşıyor."