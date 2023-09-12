Araç Kiralamacıları Konfederasyonu Üyeleri İsyan Etti

Sigortadan alınan paraların kendilerine aracı hukuk firması tarafından verilmediğini iddia eden Araç Kiralamacıları Konfederasyonu üyeleri, binlerce lira zarar ettikleri söyleyerek isyan etti.

Sigortadan alınan paraların kendilerine aracı hukuk firması tarafından verilmediğini iddia eden Araç Kiralamacıları Konfederasyonu üyeleri, binlerce lira zarar ettikleri söyleyerek isyan etti.

Araç Kiralama Konfederasyonu Genel Başkanı Asım Kızmaz, anlaşmalı oldukları bir hukuk firmasının kazandığı davalardan elde edilen paraları kendilerine ve üyelerine verilmediğini, bu sebeple binlerce lira zarar ettikleri söyleyerek isyan etti. İddialara göre, Araç Kiralamacıları Konfederasyonu ve üye firmaları, oluşan trafik ve iş kazalarında haklarını savunmaları adına bir hukuk firmasıyla anlaştı. Bir müddet sonra bu hukuk firması konfederasyon ve üyelerinin vekaletiyle kazandıkları davalardan elde edilen paraları hak sahiplerine vermemeye başladı. Durumdan şikayetçi olan Araç Kiralamacıları Konfederasyonu Genel Başkanı Asım Kızmaz ise yaşadıkları mağduriyeti İhlas Haber Ajansına anlattı.

"Karşı tarafın iş kazalarında ve trafik kazalarında almış olduğu meblağı üyelerimize ödemediğini fark ettik"

Kızmaz, konfederasyon üyelerine hizmet kapsamında bazı hukuk şirketleriyle anlaşmalı olduklarını ifade ederek, bu çerçevede oluşan ölümlü, yaralamalı, maddi hasarlı, araç değer kayıplı trafik kazalarında birtakım hukuk şirketleriyle anlaşmalı olduklarını dile getirdi. Karşılaştıkları hukuk şirketi hakkında konuşan Kızmaz, "Bu kurumsal firmalarla tanışınca üyelerimizi de ister istemez bu firmalara yönlendirdik. Burada şunu gördük ki bazı kurumsal dediğimiz firmaların içerisinde bazı yanlışlıklar var, bana göre dolandırıcılık sistemi var. Üyelerimizi de bu firmalara yönlendirdik. Üyelerimiz vekalet yoluyla savunuluyor çünkü öyle bir sistem var. Vekaletle birlikte iptallere başladık. Tekrardan noterde mağduriyetler yaşamaya başladık. Karşı tarafın iş kazalarında ve trafik kazalarında almış olduğu meblağı üyelerimize ödemediğini fark ettik. Bu esnada da haliyle büyük bir zarar görmüş olduk" açıklamalarında bulundu.

"Bahanelerle para eritiliyor"

Kızmaz, anlaştıkları şirket yöneticilerinin sürekli değiştiğini dile getirerek, "İşini tam teferruatlı yapmadıkları için muhatap olduğumuz isimler bile belli değil. Biz üyelerimizin vekaletini oraya verdikten sonra kimlere vekalet verildiğini biz bilemeyiz. Haliyle de bu vekaletler sonuca ulaştığında vekaleti veren firma parasını alamıyor. Bu sefer de dönüşler bize başladı. Üyeler bize paralarını alamadıklarını söylediler. Firmadan da yetkili kişinin görevden alındığını başka birisinin geldiğini söylüyorlar. Haliyle para bu şekilde eritiliyor" şeklinde konuştu.

Öte yandan Kızmaz, kendilerinin ve Araç Kiralamacıları Konfederasyonu'na bağlı olan firmaların binlerce lira zarar ettiğini vurguladı.

Başkent Trafik ve İş Kazası Mağdurları Derneği Genel Başkanı Seffan Kılınç ise bu tür iş trafik kazalarında yaşanan mağduriyetlerin önüne geçilmesi adına uyarılarda bulundu. Derneklerinin amacını anlatan Kılınç, trafik kazaları olmadan önce trafik önlemlerinin alınıp, kazaların oluşmasının önüne geçmek olduğunu ancak trafik kazalarının oluşmasının ardından oluşan mağduriyetlerin en aza indirgemeyi amaçladıklarını ifade etti.

Kılınç, mağduriyet oluştuktan sonra bu işin ehil insanlar tarafından yapılması gerektiğini vurgulayarak, "Söz konusu bir ölümlü kazadan sonra 'mağdurların destekten yoksun kalma tazminatı' dediğimiz hukuki tazminatın alınabilmesi için bu işin meslektaşlarımızın ehil olması lazım bu konu hakkında. Aksi halde mağdurumuzun daha çok mağdur olmasına sebebiyet veriyor" diye konuştu.

"Vatandaşların işini teslim ettiğim kişinin ehil olması lazım"

Araç Kiralamacıları Konfederasyonu'nun da derneklerine başvurduğunu ve konfederasyona yaşadıkları mağduriyet üzerinden yol gösterdiklerini ifade eden Kılınç, vatandaşların da bu tür mağduriyetler yaşamaması adına, "Vatandaşların, mağduriyetinin giderilmesi noktasında işini teslim ettiğim kişinin ehil olması lazım. Vekalet verilecek kişinin bu işi kendine meslek edinmiş olması ve adeta branşlaşması lazım. Aksi halde bu konuda yasalar sürekli değişiyor. Bir örnek vermek gerekirse ölümlü kazalar üzerinden ya da yaralamalı kazalar üzerinden çeşitli hesaplamalar üzerinden çeşitli hesaplama yöntemleri var. Ancak o hesaplama yöntemlerini çok detaylı bir şekilde bilmiyorsa o meslektaş bu defa mağdurun alması gereken tazminatın bazen yarını bile alamıyor. Dolayısıyla vatandaşın mağdur olmaması için özellikle etrafında bulunan ehil olan bir arkadaşla çalışmasını öneriyorum" ifadelerine yer verdi. - ANKARA