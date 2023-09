Arabuluculuk Dernekleri Fahiş Kira Artışına Çözüm Olacak

Erzurum Arabulucular Dernek Başkanı Avukat Turan Çınar, özellikle fahiş kira artışının önüne geçilmesi konusunda adliyelerdeki arabuluculuk derneklerinin katkı sağlayacağını, anlaşmazlık yaşayan kiracı ve ev sahibinin öncelikle bulundukları bölgedeki adliyelere giderek arabuluculuk bürosuna başvuruda bulunabileceklerini açıkladı.

'Önemli Ölçüde İş Yükü Azalacak'

Dernek Başkanı Avukat Çınar, başvuru sonrası sisteme otomatik olarak bir gün sonra taraflara arabulucu atanacağının ve sistemde taraflara 3 hafta süre tanıdığını ifade ederek, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 'Ülkemizde büyük sıkıntılara yol açarak ev sahibi ile kiracıyı bir birine düşüren kira uyuşmazlıkları 1 Eylül 2023 tarihinden itibaren arabulucuda çözülecek. Böylece taraflar arasında daha kolay bir uzlaşma sağlanacağı gibi, mahkemelerin de önemli ölçüde iş yükü azalacaktır. 7445 sayılı yasa ile yapılan yeni düzenleme ile 6325 sayılı Arabuluculuk Yasasında bir takım değişiklikler getirmiştir. Bunların başında kira uyuşmazlıkları arabuluculukta üç hafta, dört hafta içinde çözüme kavuşturulacak. Böylece kangren haline gelen kira sorunu kısa yoldan karara bağlanacaktır." dedi.

'İl ve İlçe Adliyelerden Müracaat Yapılabilecek'

Aynı kanunla getirilen yeni hükümlere göre taşınmaz devri ya da taşınmaz üzerinde sınırlı hak kurulması, kat mülkiyeti kanundaki uyuşmazlıklar, komşuluk hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklar, taşınır ve taşınmaz mal paylaşımı davalarında keza dava şartı arabuluculuk hükmüne tabi tutulmuş olup, bu uyuşmazlıklarda önce arabulucuya gidilecek anlaşma olursa bu anlaşmaya göre icra edilebilirlik şerhi alınacağını anlatan Çınar, " Taraflardan biri veya her ikisi adliyelerde bulunan Arabuluculuk merkezlerine başvurup verilecek formu dolduracak. Adalet Bakanlığı Arabuluculuk siciline kayıtlı yerde bulunan arabuluculardan biri bilgisayardan otomatik olarak atanacak ya da taraflar birlikte bir arabulucu tayin edilecektir. Ülkemizin imzaladığı Singapur Sözleşmesine göre Türkiye'deki bir Arabulucunun yaptığı anlaşma tutanağı Singapur Sözleşmesine taraf ülkelerden her hangi bir ülkede örneğin ABD'de icraya konulabilecektir. Mahkeme ilamı hükmünde olan bu tutanak Türk vatandaşları için ülkemizde yurdun her hangi il veya ilçesinde icra dairesine giderek ilamlı icraya konulabilecektir. Taraflar arasında ticari davalarda 6 ya da 8 hafta, diğer davalarda üç hafta ve bir hafta da arabulucunun verdiği süre olmak üzere dört hafta içinde anlaşma olmazsa o zaman tarafların mahkeme başvurma hakları saklıdır' diye konuştu. - ERZURUM