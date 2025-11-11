Arabica Coffee House 11. Yılını Kutladı ve 2026 Hedeflerini Açıkladı

Arabica Coffee House, 11. yıl kutlamaları çerçevesinde yeni dönem vizyonunu ve 2026 hedeflerini Ankara'da düzenlediği etkinlikle katılımcılarla paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Arabica Coffee House'un 11. yıl etkinliğinde, diplomasi, iş dünyası ve sanat çevrelerinden isimler bir araya geldi.

Başkentteki bir plazada gerçekleştirilen programa, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Nikaragua'nın Ankara Büyükelçisi Tatiana Daniela Garcia Silva ve oyuncu Arzu Yanardağ'ın yanı sıra sektör temsilcileri, yatırımcılar ve medya mensupları katıldı.

Etkinlikte yeni dönem vizyonunu, genişleme stratejisini, 2026 hedeflerini ve toplumsal etki yaklaşımını konuklarıyla paylaşan Arabica Coffee House, yerli ve milli bir marka olarak büyümesini sürdürecek.

Kapsayıcılık vizyonunu güçlendiren marka, BlindLook'un EyeBrand Programı'na katılarak görme engelli bireylerin şubelerde sunulan menüleri ve hizmetleri sesli ve etkileşimli bir şekilde deneyimlemesine imkan tanıyor. Sistem sayesinde ziyaretçiler, mekanı daha kolay ve bağımsız biçimde keşfedebiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Arabica Coffee House Kurucusu Elif Ülger Yalçın, 2014 yılından bu yana Türkiye'nin dört bir yanında kahve kültürünü güçlendiren, yerli üretim gücünü merkeze alan bir yolculuk sürdürdüklerini belirtti.

Yalçın, "Bu yıl dönümünü yalnızca geçmişe dönük bir kutlama olarak değil, geleceğe dair vizyonumuzu ortaya koyan bir adım olarak değerlendirdik. Kahvenin insanları bir araya getiren gücüne yeni bir boyut ekleyen özel projelerimizi paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

"2026 sonuna kadar İstanbul'da 50 şubeye ulaşmayı hedefliyoruz"

Arabica Coffee House Üst Yöneticisi (CEO) Sertaç Yalçın da 2026 sonuna kadar İstanbul'da 50 şubeye ulaşmayı hedeflediklerini vurguladı.

Söz konusu hedef doğrultusunda ağlarını genişletirken, değerlerinden ödün vermeden ilerlemeye devam edeceklerini aktaran Yalçın, şöyle devam etti:

"Önümüzdeki dönemde operasyonel büyümemizi sosyal etki ve kapsayıcılık ilkeleriyle ele almayı sürdüreceğiz. Baristalarımızdan tedarikçilerimize, ekibimizden iş ortaklarımıza ve yatırımcılarımıza kadar hep birlikte zorlukların üstesinden gelip, büyüyen bir aileyiz. Yüzde 100 yerli ve milli bir marka olarak, 5 yıl önce belirlenen temellerin üzerinde kalmayı başaran ve bu yolda yürümeye devam edecek yapımızla, ileride halka arza kadar büyümeyi hedefliyoruz. Geri verme kültürüyle de bir vakıf kurup, şu an yaptığımız tüm çalışmaların daha fazlasını yaparak sürdürülebilirliğin tüm aşamalarını hayata geçireceğiz. Büyük ve güçlü bir aile olarak büyümeye devam edeceğiz."

"BİCA'yı hayata geçiriyoruz"

Yeni kurumsal vizyonları doğrultusunda maskotları "BİCA"yı hayata geçirdiklerini belirten Yalçın, bu yatırımı yapay zeka çalışmaları ve çocuk menüleriyle çeşitlendireceklerini aktardı.

Yalçın, yeni yılda iki önemli firmaya yatırım yapacaklarına işaret ederek, "Hem kasa yazılımı hem de yapay zeka şirketinin yatırımcısı olduk. Tüm yatırımcılarımız, şubelerimizde anlık istatistikler elde edebilecek. Yapay zeka yatırımımızla şubelerdeki kişi sayısı, cinsiyet ve tüm detayları anlık takip edebilecekler. AR-GE ve girişim firması gibi çalışmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

BlindLook ile gerçekleştirdikleri projenin, yalnızca kahve deneyimini değil, toplumsal farkındalığı da artıran önemli bir adım olduğunu ifade eden Yalçın, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kahve herkes içindir. İnsanları bir araya getiren, paylaşımı güçlendiren bir bağdır. Görme engelli misafirlerimizin şubelerimizde kendilerini daha bağımsız ve özgür hissetmelerini sağlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Arabica Coffee House olarak herkes için eşit ve kapsayıcı bir deneyim sunma misyonuyla bu işbirliğini sürdürecek ve erişilebilirlik alanında daha fazla projeye imza atacağız."