Araban'da sarımsak hasadı başladı

Gaziantep'in Araban ilçesinde 20 bin dönüm alanda ekimi yapılan sarımsak hasadı başladı. Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, Türkiye'nin sarımsak ihtiyacının yüzde 30'unun Araban Ovası'ndan karşılandığını ve tarlada fiyatı 8-9 lira olan sarımsağın markette 30 liraya satıldığını belirtti.

GAZİANTEP'in Araban ilçesinde, 20 bin dönüm alanda ekimi yapılan sarımsak hasadı başladı. Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, Türkiye'nin sarımsak ihtiyacının yüzde 30'unun Araban Ovası'ndan karşılandığını ve tarlada fiyatı 8-9 lira olan sarımsağın markette 30 liraya satıldığını belirterek, Aracılar nedeniyle çiftçimiz emeğinin karşılığını alamıyor, tüketici fazla para ödeyerek sarımsağa ulaşıyor dedi.

Gaziantep'in Araban Ovası'nda bulunan çiftçiler, son yıllarda arazilerine sarımsak ekimine yoğunluk vermeye başladı. 20 bin dönüm alanda üretimi yapılan, dayanıklılığı ve aroması ile tüketiciler tarafından tercih edilen sarımsağın hasadına başlandı. İlçede ekim yapılan arazilerde 10 bini aşkın tarım işçisinin katılımı ile başlayan sarımsak hasadının bir ay boyunca devam etmesi bekleniyor.

'ARACILAR, ÇİFTÇİYİ DE TÜKETİCİYİ DE OLUMSUZ ETKİLİYOR'

Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, hasadına başlanan sarımsakta rekoltenin yüksek olduğunu ancak fiyatının beklentilerinin altında kaldığını söyledi. Şu anda sarımsağın tarlada çiftçi tarafından 8-9 liraya satıldığını tüketicinin ise ürünü marketten 30 liraya aldığını anlatan Altun, Şu anda hasadına başladığımız sarımsak oldukça kaliteli ve dayanıklı. Türkiye'nin en iyi sarımsağının Araban Ovası'nda yetiştiğini söyleyebiliriz. Türkiye'de üretilen sarımsağın yüzde 30'u ovamızda yetişiyor. Şu anda tarlada sarımsak 8-9 liradan alıcı buluyor. Fakat aynı sarımsağı vatandaş marketten 30 liraya alıyor. Bu durum çiftçimizi hem üzüyor, hem de mağdur ediyor. Üretici ucuza satıyor, vatandaş pahalıya yiyor. Bunun önüne geçilmesi için aracıların aradan çıkması lazım. Birlik ve kooperatifler aracılığı ile üreticinin direkt satış yapmasına yönelik çözümler geliştirilmeli. Aksi takdirde aracılar olduğu sürece çiftçi zarar etmeye, tüketici de sarımsağı pahalı tüketmeye devam eder ifadelerini kullandı.

'GİRDİ MALİYETLERİNİN DÜŞMESİ GEREKİYOR'

Girdi maliyetlerinin yüksek olması ve ürünün hak ettiğinden düşük fiyata satılması nedeniyle ekim alanlarının azaldığını da belirten Altun, Geçen yıl 30 bin dönüm alanda ekim yapılmıştı ama fiyatların düşüklüğü nedeniyle çiftçi zarar edince farklı ürünler ekti. Bu yıl ovada sarımsak ekili alan 20 bin dönüme düştü. Buna bir çözüm üretilmezse ve aracıların oluşturduğu mağduriyet devam ederse gelecek yıl ekim alanı daha da azalabilir. Bunun için aracının aradan çıkarılması ve girdi maliyetlerinin düşmesi gerekiyor diye konuştu.