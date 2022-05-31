Arabadan inmeden alışveriş dönemi başladı - Haberler

Fiziksel mağazadan Alışveriş, pandemi öncesi performansına kavuşsa da tüketiciler "fijital" deneyimler ve daha çok teslimat noktası arıyor. TÜRKPATENT tarafından Faydalı Model olarak tescillenen ve arabaya teslimat modeliyle alışverişlerde yüzde 90'a kadar zaman tasarrufu sağlayan mobil uygulama, çok kanallı perakendeye yeni bir yaklaşım getiriyor.

Hızlı ve çok kanallı teslimat seçenekleri, online alışverişi benimseyen tüketicilerin satın alma kararlarında en etkili başlıklardan biri olarak öne çıkıyor. PwC'nin Küresel Tüketici Nabzı Anketi'ne göre tüketicilerin yüzde 56'sı verimli bir teslimat modeli sunan perakendecileri tercih ederken, McKinsey'in bir araştırması tüketicilerin yüzde 60 ila yüzde 70'inin hem mağazada hem de online alışveriş yaptığına dikkat çekerek çok kanallı alışverişin yükselişte olduğunu vurguluyor. Özellikle büyük şehirlerde yemek ya da market alışverişi için kaybedilen zamanı en aza indirme hedefiyle hayata geçirilen ArabanaGelsin, çok kanallı perakendeye yeni bir yaklaşım getirerek kullanıcılara istedikleri ürünleri mobil uygulama üzerinden sipariş verdikten sonra kendilerine en yakın noktadan, arabalarından inmeden teslim almalarına olanak tanıyor.

Tüketicilerin fiziksel ve dijitali birleştiren fijital deneyimler ve daha çok teslimat noktası aradığına dikkat çeken ArabanaGelsin Genel Müdürü Mehmet Özsipahioğlu, "2022'de perakendenin yükselen trendi, çok kanallı stratejiler oldu. Büyük şehirlerde yaşayanlar yemek ya da market alışverişlerinde uygun park yeri bulmak, aracı park etmek, sipariş vermek, sıra beklemek, ödeme yapmak, arabaya geri yürümek gibi süreçlerin her birine günde ortalama 40 dakika harcıyor. Teslimat uygulamalarını ya da paket servisi tercih edenler de kuryeleri beklemek, bölgedeki satış noktalarıyla sınırlı kalmak, ürün başına daha çok ödemek gibi problemlerle karşılaşıyor. ArabanaGelsin, çok kanallı perakendeye yeni bir yaklaşım getirmek amacıyla, online ve fiziksel alışverişi buluşturarak alışverişlerde yüzde 90'a kadar zaman tasarrufu sağlamayı hedefleyen bir fikir olarak ortaya çıktı" dedi.

FAYDALI MODEL OLARAK TESCİL EDİLDİ

Fikrin ilk testlerini Ankara'da gerçekleştirdiklerini ve bu süreçte teslimat sürelerinin 5 dakikadan 7 saniyeye kadar gerilediğini gördüklerini belirten Mehmet Özsipahioğlu, "Siparişi mobil uygulamadan veren müşterilerin teslimat noktasına vardıklarında aracı durdurmaları, ürünü teslim almaları ve tekrar hareket etmeleri arasındaki toplam sürenin 7 saniyeye kadar düştüğünü tespit ettik. Sonrasında TÜRKPATENT başvurumuzu tamamladık ve ArabanaGelsin uygulamamız Konum Destekli Çevrimiçi Alışveriş Sistemi unvanıyla Faydalı Model olarak tescil edildi. İstanbul'da süren pilot uygulama kapsamında hem sözleşmeli işyerlerinden hem de tüketicilerden ilgi görüyoruz. Restoran, kasap, manav, kafe, fırın, süpermarket, petshop, çiçekçi gibi tüm perakende noktalarına uygulanabilen ArabanaGelsin, yaya müşteriler tarafından da kullanılabiliyor. Ürünleri seçen, ödemeyi yapan müşteriler, satın aldıkları ürünlere en yakın sipariş teslim noktasından erişebiliyor" ifadelerini kullandı.

"DAHA HIZLI TESLİMAT, DAHA YÜKSEK MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ"

Uygulamanın konum destekli altyapısıyla mobilden ve web platformundan kullanabildiğine dikkat çeken Özsipahioğlu, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:

"Paket teslimat ve dakikalar içinde teslim özellikle kısıtlama dönemlerinde çok iyi bir seçenekti. Fakat ülkemizdeki perakende sektörü bugün doygunluğa ulaştı. Alışverişler online platformlara taşındıkça, dakikalar içinde teslimat modeli, yoğunluk sebebiyle hem kuryeler için adil olmayan hem tüketiciler için sunduğu değer vaadini karşılamayan bir modele dönüşmeye başladı. ArabanaGelsin, mağaza ve online alışveriş seçeneklerini birleştirerek özellikle büyük şehirlerde yaşayan tüketicilere önemli bir zaman avantajı kazandırıyor. Temel kullanım senaryolarımıza göre işe giderken kahvaltılık almak ya da öğle yemeğine ulaşmak 70 saniyede, akşam eve dönerken alışveriş yapmak 180 saniyede tamamlanıyor. Sözleşmeli işletmeler ise daha çok müşteri, daha yüksek müşteri memnuniyeti ve stoksuz çalışabilme avantajları elde ediyor."

Demirören Haber Ajansı / Ekonomi