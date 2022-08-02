Arabacıbozköy'e 20 tonluk taral doldurma tesisi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Arabacıbozköy'e 20 tonluk taral doldurma tesisi

Arabacıbozköy'e 20 tonluk taral doldurma tesisi

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Akhisar ilçesine bağlı Arabacıbozköy Mahallesi'ne 20 ton kapasiteli taral doldurma tesisi kazandırdı.

 - Güncelleme:

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Akhisar ilçesine bağlı Arabacıbozköy Mahallesi'ne 20 ton kapasiteli taral doldurma tesisi kazandırdı. İlaçlama için kullanılacak suyun tesis aracılığıyla kolaylıkla temin edileceğini belirten Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, üreticiye her alanda destek olmak için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

İl genelinde tarımsal ve kırsal kalkınmaya yönelik çalışmalarını aralıksız sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, üreticilerin taleplerini de dikkate alıyor. Akhisar ilçesine bağlı Arabacıbozköy Mahallesi'nde yapımına başlanan taral doldurma tesisi tamamlanarak, üreticinin hizmetine sunuldu. 20 ton kapasiteli tesisin mahallelerine kazandırılmasından duydukları memnuniyeti ifade eden Arabacıbozköy Mahallesi sakinleri, Manisa Büyükşehir Belediyesine ve Başkan Cengiz Ergün'e teşekkür etti. İlaçlama için kullanılacak suyun, kazandırdıkları tesis aracılığıyla kolaylıkla temin edileceğini belirten Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, üreticiye her alanda destek olmak için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Usta, taral doldurma tesislerinden üreticilerin ücretsiz olarak faydalandığını da sözlerine ekledi. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Akhisar Manisa Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title