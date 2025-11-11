Haberler

Aqua Florya AVM, 13 Uluslararası Ödülle Taçlandı

Aqua Florya Alışveriş Merkezi, 13. yıl dönümünde gerçekleştirdiği etkinlikler ve projelerle toplamda 13 uluslararası ödül kazandı. Ödüller, Entegre Pazarlama Kampanyası ve Yılın Marka Deneyimi gibi kategorilerde verildi.

Aqua Florya Alışveriş Merkezi (AVM), gerçekleştirdiği projeler ve etkinliklerle 13 uluslararası ödüle layık görüldü.

AVM'den yapılan açıklamaya göre, 13. yılını kutlayan Aqua Florya AVM, "Hermes Creative Awards", "Marcom Awards" ve "International Stevie Business Awards"tan 5 Platinum, 7 Gold ve 1 Silver olmak üzere, toplam 13 uluslararası ödül kazandı.

Ziyaretçileriyle kuvvetli bağlar kuran AVM, gerçekleştirdiği deneyim odaklı projelerle ödüllerin sahibi olurken, küresel ölçekte yüzlerce projenin yarıştığı ödül programlarda "Sailing Cup" ve "Karnaval'la Canlı Kal" etkinlikleriyle öne çıkarak stratejik pazarlama yaklaşımını ön plana taşıdı.

Yelken tutkunlarını, profesyonel sporcuları, ziyaretçileri ve AVM mağaza markalarını bir araya getiren, "Aqua Florya Sailing Cup" ziyaretçilerine, katılımcı markalara ve iş ortaklarına sıra dışı deneyim yaşatarak bir ilke imza atarken, yelken yarışları, canlı yayınlar, içerik üreticileriyle işbirlikleri ve interaktif etkinlikler gibi organizasyonlar da eşlik etti.

Etkinlik, Hermes Creative Awards, Marcom Awards ve International Stevie Business Awards programlarında, 3 Platinum ve 4 Gold ödülle onurlandırıldı.

Toplam 7 ödüle layık görülen Aqua Florya Sailing Cup, "Entegre Pazarlama Kampanyası", "Pazarlama Etkinliği", "Açık Hava Spor Etkinliği", "Marka Deneyimi", "Halkla İlişkiler" ve "Özel Etkinlik" kategorilerinde ödüllerin sahibi oldu.

Aqua Florya AVM, Karnaval Radyo işbirliğiyle gerçekleştirdiği "Karnaval'la Canlı Kal" etkinliğinde, ziyaretçilerini deniz manzarası eşliğinde müziğin evrensel birleştiriciliğiyle bir araya getirdi.

Eylül 2024 boyunca süren etkinlik kapsamında, her cuma akşamı deniz manzaralı amfi sahnede, canlı DJ performansları ve radyo yayınları gerçekleştirildi.

Türkiye'nin önde gelen radyo programcıları Doğancan, Cem İşçiler, Ayşe Balıbey ve Melis Deniz Yolcu gibi isimler, AVM içinde yapılan canlı yayınlarla ziyaretçilerle birebir temas kurarken, Karnaval Radyo üzerinden Türkiye genelinde eş zamanlı olarak on binlerce dinleyiciye ulaşıldı.

"Karnaval'la Canlı Kal" etkinliğiyle etkili bir iletişim çalışması yürütülürken, etkinlik sonunda harcanan bütçenin 21 katına denk gelen reklam eş değeri elde edildi. Aqua Florya, bu başarısıyla Hermes Creative Awards, MarCom Awards ve International Stevie Business Awards'ta "Entegre Pazarlama Kampanyası", "PR Kampanyası", "Yılın Marka Deneyimi" ve "Özel Etkinlik" kategorilerinde 2 Platinum, 3 Gold ve 1 Silver ödül kazandı.

Kaynak: AA / Emine Aleyna Başoğlu - Ekonomi
