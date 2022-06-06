Apple ürünlerine büyük zam! En pahalı iPhone artık 7 asgari ücrete denk - Haberler

Apple'ın yeni MacBook Air, iOS 16, iPadOS 16, MacOS Ventura ve WatchOS 9'u tanıttığını Dünya Geliştiriciler Konferansı etkinliği sonrası teknoloji devinin Türkiye'deki ürünlerine zam geldi. Fiyat artışından iPhone 11, İphone 13, AirPods, MacBook Pro vgibi birçok ürün etkilendi.

Buna göre iPhone 13 modellerindeki fiyat değişimi şu şekilde gerçekleşti;

128 GB iPhone 13 fiyatı 18.999 TL'den, 22.499 TL'ye,

128 GB iPhone 13 Mini fiyatı 17.499 TL'den 20.999 TL'ye,

128 GB iPhone 13 Pro fiyatı 21.499 TL'den 24.999 TL'ye,

128 GB iPhone 13 Pro Max fiyatı 23.999 TL'den 27.999 TL'ye yükseldi.

DEPOLAMA BOYUTLARINA GÖRE ZAM BOYUTU DA DEĞİŞTİ

iPhone 13 modellerinin farklı depolama seçeneklerinde de fiyat artışına gidildiği görüldü. Örneğin, 256 GB iPhone 13'ün fiyatı 20.799 TL'den 24.499 TL'ye, 512 GB iPhone 13'ün fiyatı ise 23.559 TL'den 28.499 TL'ye çıktı. 64 GB iPhone 12 fiyatı ise 17.499 TL'den 20.999 TL'ye çıkarken, 64 GB iPhone 12 Mini fiyatının 15.799 TL'den 18.999 TL'ye yükseldiği ortaya çıktı.

Zamlardan sonra en pahalı iPhone modeli ise 32.999 TL ile iPhone 13 Pro Max oldu.

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