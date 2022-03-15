Apple, Rusya'da Mir kartlarıyla ödeme sistemi ekledi - Haberler

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Apple, Rusya'da Mir kartlarıyla ödeme sistemi ekledi

AA - Emre Gürkan Abay - Ekonomi
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Apple, Rusya'da Mir kartlarıyla ödeme sistemi ekledi

Apple, Rusya'nın kartla ödeme sistemi Mir'i telefonlarına ekledi.

Apple, Rusya'nın kartla ödeme sistemi Mir'i telefonlarına ekledi.

Rusya'da, Apple telefonlarında bulunan Apple ID kısmına girildiğinde, seçilebilecek ödeme sistemleri arasında Mir'in de eklendiği görülüyor.

Öte yandan bazı kullanıcılar, Apple telefonlarına ödeme sistemi olarak Mir kartını ekleyemediklerini bildiriyor.

ABD merkezli finansal hizmet şirketleri Visa ve Mastercard, Rusya'daki operasyonlarını askıya aldıklarını duyurmuştu. Apple da Rusya'daki tüm ürün satışlarını durdurduğunu bildirmişti.

Rusya Merkez Bankası tarafından Mayıs 2017'de kurulan Mir ödeme sistemi, bankaya ait Ulusal Kartlı Ödeme Sistemi adlı sistem üzerinden elektronik para transferleri için kullanılıyor.

Rus bankaları, Visa ve Mastercard'ın faaliyetlerini durdurmasının ardından Mir sistemiyle çalışan kartlara yönelik talebin arttığını duyurmuştu.

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AA / Emre Gürkan Abay - Ekonomi

Mastercard, Apple, Rusya, Visa, Ekonomi, Haberler

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