Haberler

Apple'ın Piyasa Değeri İlk Kez 4 Trilyon Doları Aştı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD'li teknoloji devi Apple, hisselerinin artışıyla birlikte piyasa değerini ilk kez 4 trilyon dolara çıkararak bu değere ulaşan üçüncü şirket oldu. Hisselerdeki artışın, yeni akıllı telefon modeline olan talep ile ilişkili olduğu belirtildi.

NEW ABD'li teknoloji devlerinden Apple'ın piyasa değeri ilk kez 4 trilyon doları gördü.

Şirketin hisseleri ABD'de piyasaların açılmasının ardından kısa sürede yüzde 0,4 artışla 269,87 dolara çıktı ve tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Böylece şirketin piyasa değeri bir süreliğine 4 trilyon doları aşarken Apple, Nvidia ve Microsoft'un ardından bu değeri gören üçüncü şirket oldu.

Şirketin hisseleri Türkiye saati ile 17.30 itibarıyla 268,62 dolardan işlem gördü ve toplam piyasa değeri 3,99 trilyon dolar seviyesine indi.

Analistler, Apple'ın hisselerindeki son dönemdeki yükselişte, eylül ayında piyasaya sürdüğü en son model akıllı telefonuna olan güçlü talebin etkili olduğunu söyledi.

Şirket, perşembe günü piyasa kapanışının ardından 2025 mali yılının dördüncü çeyreğine dair bilançosunu yayımlayacak.

Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Ekonomi
Sudan'da iç savaş, soykırıma döndü! Tansiyonun düşmediği ülkeden korkunç görüntüler

İç savaş soykırıma döndü! Krizin tırmandığı ülkeden korkunç görüntüler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hüseyin Tatlı açıkladı! İbrahim Tatlıses'in 30 yıllık vaadi ortaya çıktı

Kardeşi ilk kez açıkladı! Tatlıses'in 30 yıllık vaadi ortaya çıktı
AYM'den memur ve emekliyi üzecek zam kararı

AYM'den memur ve emekliyi üzecek zam kararı
İşte Yüzyılın Konut Projesi'nde en az konutun yapılacağı 5 ilimiz

İşte Yüzyılın Konut Projesi'nde en az konutun yapılacağı 5 ilimiz
7 kez geri geldi! Mağaradaki korkunç sır 10 yıl sonra aydınlandı

7 kez geri geldi! Mağaradaki korkunç sır 10 yıl sonra aydınlandı
Hüseyin Tatlı açıkladı! İbrahim Tatlıses'in 30 yıllık vaadi ortaya çıktı

Kardeşi ilk kez açıkladı! Tatlıses'in 30 yıllık vaadi ortaya çıktı
İmzayı attı! Süper Lig ekibi Volkan Demirel'e emanet

İmzayı attı! Süper Lig ekibi artık ona emanet
Genç kız memleketindeki geleneği anlattı, duyanlar inanamadı: Ailemin baskısıyla açıldım

Memleketindeki "kız kaçırma" geleneğini duyanlar "yok artık" dedi
Atölyelerin tek tek kapandığı Kapalıçarşı'da esnaf kol kesiyor

Kapalıçarşı'da esnaf kol kesiyor
Karadağ'da gerilim tırmanıyor! Türklere saldırmak için her yere beyzbol sopası gizlemişler

Türklere saldırmak için ülkenin her yerine bunları gizlemişler
Kargo paketini açan genç kız gözyaşlarına boğuldu: Bu kadar zor olmaması gerekiyor

Kargo paketini açan genç kız gözyaşlarına boğuldu
2 ay önce Sındırgı'ya dikkat çeken Üşümezsoy bir bölgeyi daha uyardı: Geriye sadece orası kaldı

2 ay önce Sındırgı'ya dikkat çeken Üşümezsoy bir bölgeyi daha uyardı
31 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz

31 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
Dede ile torununun motosiklet yolculuğu yüzleri gülümsetti

Dede ile torununun motosiklet yolculuğu yüzleri gülümsetti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.