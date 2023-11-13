APEC Raporuna Göre Çok Taraflı Koordinasyonun Önemi Vurgulandı

APEC tarafından açıklanan bir raporda, artan borçlar, iklim değişikliği, yeşil ekonomiye geçiş, korumacı ticaret politikaları ve tedarik zincirlerinde bozulmalarla mücadelede çok taraflı koordinasyonun kilit öneme sahip olduğu belirtildi.

SAN FRANCISCO, 13 Kasım (Xinhua) -- Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) tarafından Pazar günü açıklanan bir raporda artan borçlar, iklim değişikliği, yeşil ekonomiye geçiş, korumacı ticaret politikaları ve tedarik zincirlerinde bozulmalarla mücadelede çok taraflı koordinasyonun kilit öneme sahip olduğu belirtildi.

APEC Politika Destek Birimi Direktörü Carlos Kuriyama, APEC Bölgesel Eğilimler Analizi raporuna ilişkin basın toplantısı esnasında Xinhua'ya yaptığı açıklamada, "Hem dünyanın hem de sorunların küresel olması nedeniyle herkesin işbirliği yapması gerekiyor. Dolayısıyla, eğer hep birlikte koordine olmayıp bireysel çalışırsak bir şeyler başarmak zor olacak" dedi.

Rapora göre turizmdeki toparlanma, artan tüketim ve hedeflenen mali destekten doğan yukarı yönlü fırsatlara rağmen, APEC bir bütün olarak enflasyon, borçlar, iklim değişikliği, jeoekonomik parçalanma, ticari korumacılık ve jeopolitik meselelerden kaynaklanan aşağı yönlü risklerle karşı karşıya.

Rapora göre APEC üyeleri arasındaki ekonomik büyüme 2023'teki yüzde 3,3 seviyesinden 2024'te yüzde 2,8'e ve 2025'te yüzde 2,9'a gerileyecek. Dünyanın geri kalanının büyüme oranının ise bu yılki yüzde 2,6 seviyesinden 2024'te yüzde 3,1'e ve 2025'te yüzde 3,6'ya yükselmesi bekleniyor.