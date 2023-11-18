APEC Ekonomi Liderleri Toplantısı Sonuçlandı

30. Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Ekonomi Liderleri Toplantısı, Golden Gate Deklarasyonu'nun kabul edilmesiyle sona erdi. Liderler, sürdürülebilirlik, iklim değişikliği ve ticaret konularında kararlılıklarını teyit etti.

SAN FRANCİSCO, 17 Kasım (Xinhua) -- 30. Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Ekonomi Liderleri Toplantısı, Cuma günü San Francisco'da, Golden Gate Deklarasyonu'nun kabul edilmesiyle sona erdi. Deklarasyonda, herkes için dirençli ve sürdürülebilir bir gelecek yaratılması hedefleniyor.

Bildiride, "Bölgemizdeki büyük potansiyel ile muazzam dinamizmi açığa çıkarmaya devam etmek, ekonomik büyümeyi teşvik etmek ve iklim değişikliği de dahil olmak üzere tüm çevresel zorlukları ele almak için teknolojik ve ekonomik ilerlemeden yararlanmalıyız" ifadesi yer aldı.

Bildiri, liderlerin sürdürülebilirlik, iklim, enerji dönüşümü, birbiriyle bağlantılılık ile kapsayıcı ve dirençli ekonomiler inşa etme konularına odaklandığı iki günlük toplantının sonunda kabul edildi.

Belgede liderler serbest, açık, adil, eşitlikçi, şeffaf, kapsayıcı ve öngörülebilir bir ticaret ve yatırım ortamı sağlama konusundaki kararlılıklarını bir kez daha teyit etti.

Liderler ayrıca, APEC bölgesinin olağanüstü şekilde büyümesini kolaylaştırmaya devam eden ve merkezinde Dünya Ticaret Örgütü'nün yer aldığı kurallara dayalı çok taraflı ticaret sisteminin öneminin bir kez daha altını çizdiler.

Bildiriye göre APEC ekonomileri, yüksek kaliteli ve kapsamlı bölgesel inisiyatiflere katılmalarına yardımcı olacak şekilde kapasite geliştirme ve teknik işbirliği çabalarını arttırmaya kararlı.

Liderler toplantısı, 11-17 Kasım tarihlerinde San Francisco'da "Herkes için Dirençli ve Sürdürülebilir Bir Gelecek Yaratmak" temasıyla düzenlenen APEC Liderler Haftası'nın en önemli etkinliği olma özelliğini taşıyor.