AP, zorla çalıştırmayla üretilen ürünlerin yasaklanmasını istedi - Haberler

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AP, zorla çalıştırmayla üretilen ürünlerin yasaklanmasını istedi

AA - Ata Ufuk Şeker - Ekonomi
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AP, zorla çalıştırmayla üretilen ürünlerin yasaklanmasını istedi

Avrupa Parlamentosu (AP), zorla çalıştırılan kişilerce üretilen veya taşınan ürünlerin Avrupa Birliği'ne (AB) girmesinin yasaklanması çağrısında bulundu.

Avrupa Parlamentosu (AP), zorla çalıştırılan kişilerce üretilen veya taşınan ürünlerin Avrupa Birliği'ne (AB) girmesinin yasaklanması çağrısında bulundu.

Strazburg'da bir araya gelen AP Genel Kurulu, zorla çalıştırmaya karşı hazırlanan tasarıyı görüştü.

AP milletvekilleri, zorla çalıştırmayla üretilen ürünlerin yasaklanmasını içeren karar tasarısını, 503 "evet", 6 "hayır" ve 4 "çekimser" oyla kabul etti.

Tasarıda, çalışmak zorunda bırakılan kişiler tarafından üretilen veya taşınan ürünlerin Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) ile uyumlu bir ithalat ve ihracat yasağı yoluyla iç pazardan çıkarılması gerektiği belirtildi.

Cebri çalıştırmanın gerçekleştirildiği üretim yerlerinin, bu ürünleri ithal edenlerin, buna karışan şirketlerin, nakliyecilerin ve devlet destekli zorla çalıştırma durumunda da söz konusu bölgelerin yasak kapsamına alınması talep edilen tasarıda, ürünlerin zorla çalıştırma yoluyla yapıldığına veya nakledildiğine dair yeterli kanıt olması durumunda, yetkili makamların bu mallara AB sınırlarında el koyması gerektiği kaydedildi.

Tasarıda, el konulan ürünün serbest bırakılması için ithalatçının zorla işçi çalıştırmanın olmadığını ispat etmekle yükümlü olması istenen tasarıda, yaptırım uygulanan şirketler, bölgeler ve üreticilerin halka açık bir listesinin oluşturulması talep edildi.

Bir ürünün zorla çalıştırma olup olmadığının belirlenmesi için, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) standartlarına göre ölçülmesi gerektiği kaydedilen tasarıda, AB pazarında yasaklanan malların başka yerlere yönlendirilmemesini sağlamak için benzer düşünen ortaklarla iş birliği yapılması çağrısında bulunuldu.

AB Komisyonu verilerine göre dünya genelinde 25 milyon kişi zorla çalıştırılıyor.

Bu konuyla ilgili AB Komisyonu yeni bir yasal düzenleme teklifi hazırlıyor. Söz konusu yasa tasarısının eylül ayında açıklanması planlanıyor.

AA / Ata Ufuk Şeker - Ekonomi

Dünya Ticaret Örgütü Avrupa Birliği Strazburg Ekonomi Haberler

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