AOSB, Türkiye'nin en büyük OSB'si olma yolunda

AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütçü, Türkiye'nin diğer bölgelerinden, hatta dünyanın her yerinden bir yatırımcı geldiğinde her türlü ihtiyacını karşılayacak kapasitede olduklarını ifade etti.

A Osb Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütçü, Türkiye'nin diğer bölgelerinden, hatta dünyanın her yerinden bir yatırımcı geldiğinde her türlü ihtiyacını karşılayacak kapasitede olduklarını ifade etti.

Bölge ve ülke ekonomisine değer katan Adana Organize Sanayi Bölgesi (AOSB), Türkiye'nin en büyük organize sanayi bölgesi olma yolunda hızla ilerliyor. A Osb Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütçü, Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Kara ve Bölge Müdürü Ersin Akpınar, A Osb Bölge Müdürlüğünde düzenlenen basın buluşmasında, yapımı biten, devam eden ve yapımına başlanacak projeleri hakkında bilgi verdi.

Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cafer Esendemir, yönetim kurulu üyeleri, yerel, bölgesel ve ulusal basın temsilcilerinin katıldığı bilgilendirme toplantısı, 10 Nisan 2023 tarihi itibariyle 9 branşta hasta kabulüne başlayan ardından acil servis birimi hizmete giren Yüreğir Devlet Hastanesi A Osb Semt Polikliniği'nin gezilmesiyle başladı.

A Osb Bölge Müdürü Ersin Akpınar, burada, modern bina ve son teknoloji cihazlarla hizmete başlayan polikliniğin ilk etapta Göğüs Hastalıkları, Göz, Dahiliye, Kulak Burun Boğaz, Genel Cerrahi, Radyoloji, Ortopedi, Cildiye ve Çocuk Hastalıkları olmak üzere 9 branşta hizmet verdiği bilgisini paylaştı.

A Osb Bölge Müdürü Akpınar, polikliniğin gezilmesinin ardından bölgede can ve mal güvenliğinin korunmasına verdikleri öneme dikkati çekerek, 30 personel ve 10 araçlık filo ile hizmet veren İtfaiye Birimini de tanıttı.

" Osb'ler arasında ilk 5'teyiz"

Adana Osb'nin 50. yılını geride bıraktığını belirten Başkan Bekir Sütçü, Türkiye'deki 400 OSB içinde ilk 5'te olduklarını hatırlattı. Türkiye ihracatına yılda 2-3 milyar dolar gibi bir katkılarının olduğunun altını çizen Sütçü, "Türkiye'nin diğer bölgelerinden, hatta dünyanın her yerinden bir yatırımcı geldiğinde her türlü ihtiyacını karşılayacak kapasitedeyiz" bilgisini paylaştı.

Başkan Sütcü, "AOSB olarak Sanayi- Üniversite iş birliğinin geliştirilmesi ve sürdürülmesi çabamızın yanında yenilikçi, teknolojik ve katma değeri yüksek ürün üreten, ürününü uluslararası pazarlara taşımak isteyen ve ihracat odaklı üreten Sanayicilerimiz için gereken devlet desteklerinin sağlanmasında danışmanlık desteği verilmektedir" diyerek, şöyle devam etti:

"Bölge Müdürlüğümüz bünyesinde istihdam edilen 6 kişilik teknik kadro ile her yıl ulusal ve uluslararası kuruluşlar tarafından açıklanan destek çağrıları titizlikle incelenmekte ve ÜSİ (Üniversite-Sanayi İş birliği) çerçevesinde Sanayicilerimiz ile Akademisyenlerimiz bir araya getirilerek hazırlanan fizibilite raporları doğrultusunda programlara başvuruların yapılması sağlanmaktadır. Üniversite-Sanayi işbirliği faaliyetlerimiz çerçevesinde bölgemizin üniversitelerinden 208 Akademisyenimiz ile firma ziyaretleri gerçekleştirilmiş ve 48 Akademisyenimiz farklı sektörlerde üretim yapan firmalarımızla birlikte proje üretmeye başlamıştır."

Ulusal proje yarışmasının ödül töreni 9 Mayıs'ta

Başkan Sütcü, üniversitelerin bilgi gücünü üretime dönüştürüp sanayiye kazandırmak amacıyla bu yıl 3'ncüsünü düzenledikleri Ulusal Sanayi Odaklı Ar-Ge ve İnovasyon Proje Yarışması'na da değinerek, "Yarışmamızın ödül törenini 9 Mayıs'ta gerçekleştireceğiz" dedi.

Yenilikçi hizmetler

Başkan Sütcü, Türk Sanayisinin Güneydeki Üssü konumu ile kentimize, bölgemize ve ülke ekonomimize omuz veren Adana Organize Sanayi Bölgesi olarak, sadece sanayicisine kesintisiz ve sürdürülebilir üretim imkanı sunan kurum olmaktan ziyade, katılımcılarına yenilikçi ve çağı yakalayan hizmetleri sunma çabasında olduklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Hizmet kalitesini sanayici beklentisinin üzerinde gerçekleştirmek amacıyla sürekli gelişmeyi hedef alırken, üniversitelerimizle iş birliği yaparak, bilgi gücünün üretime kazandırılması için çaba harcıyoruz. Bu çerçevede düzenlediğimiz nın 3'ncüsünü gerçekleştirdik. Buradaki amacımız; Yeni teknoloji ve metotların sanayiye kazandırılması, Ar-Ge ve İnovasyon kültürünün yaygınlaştırılması, üniversite-sanayi iş birliğinin güçlendirilmesi ve yeni ortak fikirlerin oluşturulup, hayata geçirilebileceği bir platform sağlanmasıdır. 16 tematik alanda düzenlenen, ulusal çapta 68 üniversitenin katıldığı ve 191 adet de proje başvurusu alındı."

Başkan Sütcü, AOSB olarak yatırım ve yatırımcı iklimini oluşturma çabamızın yanında sosyal sorumluluk projelerimizi de önemsediklerini belirterek, şöyle devam etti:

" Bu projeler gerek Bölge Müdürlüğümüz gerekse bünyemizdeki Kadın Sanayiciler Platformumuz tarafından başta eğitim ve sağlık olmak üzere topluma faydalı hizmetlerle sürdürülmektedir. Tüm bunların yanı sıra sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerimizi de bundan sonraki süreçte artırarak devam ettireceğiz. Bu çerçevede, 2013 yılından beri geleneksel olarak düzenlediğimiz AOSB Spor Şenliği'ne bu yıl bir adım daha ileri taşıyoruz. Geçen yıl ilkini düzenlediğimiz ve geleneksel hale getirdiğimiz "AOSB 2. Sanayi Gençlik Koşusu'nu bu yıl Adana Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile ortak gerçekleştireceğiz. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı ruhunu yaşatmak, gençler ile aramızdaki bağı canlı tutmak amacıyla 21.05.2023 Pazar günü saat 08: 00'da Merkez Park önü Fuzuli Caddesi'nden başlayacak AOSB 2. Sanayi Gençlik Koşumuz, 10 kilometrelik parkur boyunca yapılacak. Ayrıca etkinlik süresince ve sonrasında Merkez Park içerisinde kurulacak olan fuaye alanında etkinlikler düzenlenecek. Sporun herkes için; yaşı ve cinsiyeti ne olursa olsun eğlenmesi, kaynaşması, kendilerini iyi hissetmesi için en iyi yol olduğu inancıyla gerçekleştirdiğimiz bu çalışmalarımıza siz değerli basın mensuplarının da katılımını ve desteklerini beklemekteyiz."

Başkan Sütcü'nün konuşmasının ardından AOSB Bölge Müdürü Ersin Akpınar, sanayicilere sunulan hizmetler konusunda çerçevesinde sunum yaptı. Akpınar, yapımı tamamlanan, devam eden ve başlanacak projeler detaylarını paylaştı. - ADANA