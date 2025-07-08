AOSB Genç Sanayiciler Kurulu, Türkiye'de İlk Kurumsal Genç Sanayici Oluşumu

A Osb Genç Sanayiciler Kurulu, 400'ü aşkın OSB içerisinde kurumsal yapıya kavuşan ilk genç sanayici oluşumu olarak öne çıkıyor. 40 yaş altı, ikinci ve üçüncü kuşak aile şirketi mensuplarından oluşan bu yapı; hem iş birliğini artırıyor hem de genç sanayicilere güçlü bir dayanışma ortamı sunuyor.

Başkan Ahmet Kaan Kara, Başkan Yardımcısı Merve Sütcü ve Rıdvan Aslan ile Yönetim Kurulu üyeleri Berfin Yılmaz, Eser Aldanmaz ve Merve Tezcan Bağış'tan oluşan ekip, Adana sanayisinin geleceğine dair umut verici bir tablo çiziyor.

Kara, "Başta birkaç arkadaş bir araya gelip sohbet ediyorduk. Sonra bunu neden daha organize bir yapıya dönüştürmeyelim diye düşündük. Aynı yaşta, aynı hedeflere sahip sanayiciler olarak birbirimizi tanımıyorduk. Bu platformu, hem tanışmak hem iş birliği kurmak için oluşturduk. Etkileşim, Eğitim ve tecrübe odaklı bir yapı. 140 üyemiz var. Tecrübe paylaşım toplantıları, teknik geziler ve firma ziyaretleriyle üyeler arasında güçlü bir sinerji oluşturuluyor. Üniversitelerde öğretilmeyeni sahada öğreniyoruz. Kurulun eğitim vizyonu, klasik seminer anlayışının çok ötesine geçiyor" dedi.

Kara, "Amacımız para kaybederek değil, dinleyerek öğrenmek. Bu yüzden her 15 günde bir, tecrübeli sanayici büyüklerimizle bir araya geliyoruz. Onlardan müşteri ilişkilerinden finans yönetimine kadar sahaya dair bilgi alıyoruz. Bu bilgiler, üniversitelerde öğretilmeyen ama üretimin gerçeğini oluşturan bilgiler. Adana sanayisinin gücü ve dönüşümü. Adana, Türkiye'nin sanayileşme serüveninde öncü illerden biri. AOSB, özellikle son 15-20 yılda güçlü bir büyüme ivmesi yakaladı. Bu ivmenin arkasında mevcut yönetimin vizyoner bakışı var. Elektrik fiyatları avantajlı, altyapı mükemmel, çevreye duyarlılık üst seviyede. Biz de bu vizyonu sürdürebilmek için var gücümüzle çalışıyoruz" diye konuştu.

Genç sanayiciler için güçlü bir dayanışma alanı

Kara, özellikle Adana'ya üniversite sonrası dönen gençlerin yalnızlık hissettiğini belirterek, bu yapının oluşturduğu sosyal faydaya dikkat çekerek, "Aile şirketlerinin yüzde 85-90'ı aynı sorunları yaşıyor. Finans, üretim, insan kaynakları, pazarlama Bu platformda tüm bu konular ortak zeminde konuşuluyor. Kendini yalnız hisseden gençler, bu birliktelik sayesinde yalnız olmadıklarını görüyor. Adana'da doğan bu girişim, yakın illerde tanıtılarak Türkiye geneline yayılmak isteniyor. Kurulun nihai hedefi ise, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) bünyesinde kurumsal bir yapı haline gelmek. TOBB'da olduğu gibi, OSBÜK bünyesinde de genç sanayicilerden oluşan kurumsal bir yapının oluşturulmasını arzuluyoruz. Her OSB'de gençleri bir araya getiren, iletişim kurmalarını ve gelişimlerini destekleyen sürdürülebilir bir ağ kurmak istiyoruz" dedi.

Kara, bu desteği şu sözlerle vurguladı:

"İlk adımlarımızı attığımızda bu yapının potansiyelini gördük ve Bekir Sütcü Başkanımıza fikrimizi sunduk. Sağ olsun, bizi büyük bir içtenlikle dinledi ve tüm yönetim kuruluyla birlikte güçlü bir destek sundular. Kurulumuzun oluşumu, onların gençlere duyduğu güven sayesindedir. Tüm AOSB Yönetim Kurulu'na yürekten teşekkür ediyoruz. Gelin, birlikte güç olalım. Ortak akıl ve dayanışma ile sadece Adana'yı değil, Türkiye'yi büyütelim. Gençliğin enerjisini sanayinin dinamizmine dönüştürelim." - ADANA