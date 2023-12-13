Antalya İş İnsanları Derneği (ANTİAD) Başkanı Bilal Köleoğlu, markalaşma yolunda eksiklikler olduğunu belirtti. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Ali Bahar ise kentte sanatın olmadığını ve kentsel dönüşümün ada bazında ve turistik olması gerektiğini söyledi.

ANTİAD Başkanı Köleoğlu: "Markalaşma yolunda çok eksiğimiz var"

ATSO Başkanı Bahar: "Kentte sanat yok"

ANTALYA - Antalya İş İnsanları Derneği tarafından düzenlenen üye buluşmasında konuşan ANTİAD Başkanı Bilal Köleoğlu, kentsel dönüşümün ada bazında olması gerektiğini belirterek, "Biz marka bir şehiriz diyoruz, her türlü nimetimiz var ama markalaşma yolunda çok eksik olduğumuzu belirtmek istiyorum. Şehre değer katmak adına sizin yapacağınız çalışmalarda biz dernek olarak her zaman yanınızda yer alıyoruz. Yerli üretimi destekleyerek bu konuda çok sayıda çalışma yapıyoruz" dedi.

ANTİAD, Antalya merkezde bulunan bir otelde üye buluşması gerçekleştirdi. Toplantı konuğu ise Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ali Bahar oldu. Programda Başkan Bahar ve ANTİAD Başkanı Bilal Köleoğlu, üyelerden gelen sorulara cevap verdi. Başkan Bahar, seçim öncesi ve sonrasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Etkinlikte konuşan ATSO Başkanı Ali Bahar, "Şehrimizde sanat yok, 15 milyon misafir ağırlanan şehirde sizin katma değeriniz kültür ve sanattır. Bu duruma el atmalısınız, kente bilim ve sanat buluşturmalıyız. Kentsel dönüşümde parsel anlamında ruhsat vermeyin. Kentsel dönüşümlerin ada bazında ve turistik olması gerekiyor" sözlerine yer verdi.

Yeni yönetimle üzerine koyarak hizmet üretmeye devam ettiklerini belirten Başkan Bahar, "Biz sivil toplum kuruluşlarını çok iyi bilenlerdeniz. 1 yıllık süremizi doldurduk, bu sürenin içerisinde ilk 3 ay adaptasyon süreci yaşadık. Sonra hemen üzerimizden attık, ticaret sanayi odalarının para almaktan başka ne iş yapacak felsefesini yıkacağımızı söyledik. Bu yönde çalışacağımıza inatla inanıyorduk. Bunu yıkacak tüm davranışları yaptık. ATSO Antalya'nın en büyük lobi kuruluşudur. Bize OSB'yi operatif bir güç olarak değerlendirdik, ATSO'yu ise spekülatif bir güç olarak değerlendirdik. Biz bu oluşumda ciddiydik, Korkuteli Organize Sanayi Bölgesi'ni ben ne kadar anlatırsam anlatayım hayata geçince neler yapıldığını göreceğiz. Bizim orada olmadığımız süre içerisinde tek bir adım ilerleme kaydedilmedi. Bu böyle olmazdı, lobi yapmak ve çalışmak bizim en asli görevimizdir. Gelir gelmez çalışmaya başladık" dedi.

"4 yılda çözülmesi gereken işleri 45 günde çözdük"

Korkuteli'de hayata geçirilecek OSB'de önce tapusu olan vatandaşların tedirginliğinin üzerinden alındığını belirten Başkan Bahar, "Biz 785 TL fiyat verdik, helalleşme böyle olur. Devlet bana istihdam yap, ekonomi ihracat yap, şehir beni geliştir diyor. Anlayış böyle olmalıdır. Biz bütün tapuları 45 gün yazdık, 500 milyon parayı 45 gün içerisinde bulduk. 45'inci gün herkesin parasını hesaplarına yatırdık. 4 yılda çözülmesi gereken işleri 45 günde çözdük. 90 tane fabrika 7-8 bin istihdam olacak. Tüm çatılara güneş enerjisi olacak. Korkuteli ilçesini bir sanayi ilçesine dönüştüreceğiz. 5 kasa domates satan 15 kasa daha fazla satacak. Biz her üyenin ayağına gideceğimizi söyledik. İlçelerimize gittiğimizde çok şey öğreniyoruz. Antalya Belek ve Kundu'dan ibaret değil, daha farklı vizyonda şehrimize bakmamız lazım" sözlerine yer verdi.

"Bu duruma el atmalısınız, kente bilim ve sanat buluşturmalıyız"

Başkan Bahar konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

"Bize düşen insanlara el uzatmaktır, bu bizim görevimiz. Biz şehri düşünmek zorundayız, şehir iyi bir noktaya gitmiyor. Şehrimizde sanat yok, 15 milyon misafir ağırlanan şehirde sizin katma değeriniz kültür ve sanattır. Bu duruma el atmalısınız, kenti bilim ve sanatla buluşturmalıyız. Kentsel dönüşümde parsel anlamında ruhsat vermeyin. Kentsel dönüşümlerin ada bazında ve turistik olması gerekiyor. Bizim belediyeler arasında köprü olmamız gerekiyor. Şehrimizde birlik ve beraberlik yok. Bunu yok etmemiz gerekir. Biz şehrin siyasetini yapıyoruz. İmar konusu Antalya'nın kanayan yarasıdır. Bu şehir içim demir yolu konusu çok önemlidir. Biz Türkiye'nin ambarıyız, bizim trenlerimiz yüzde yüz dolar. Antalya hava yolu ile en kolay ulaşılabilir bir kent, ama kara yolu ile bunu söylemek mümkün değil. 1 metre metromuz yok."

"Bu bizim kanayan yaralarımızdan bir tanesidir"

Antalya'da yaşanan trafik sorununda da değinen Bahar, "Kruz gemileri Antalya limanını kullanamıyor. Bu bizim kanayan yaralarımızdan bir tanesidir. Evinize daha çok gidemeyeceksiniz, eğer Altıntaş'ta belediyelere belli bir para ödendiğinde otopark zorunluğunu olmuyor. Böyle bir kanun olur mu?" dedi. Başkan Bahar, ekonomide beklenen tablo karşısında ise sıkı durulması gerektiği uyarısında bulundu.

Toplantının ardından Başkan Bahar'a, Başkan Bilal Köleoğlu tarafından onursal üyelik belgesi takdim edilerek rozet takıldı.