ANTGİAD Toplantısında Markalaşma ve Pazarlama Konuşuldu

Antalya Genç İş İnsanları Derneği (ANTGİAD) Olağan Genişletilmiş Üye Toplantısı'nda "Markalaşma ve Pazarlama" konuşuldu.

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren ANTGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Osman Sert, 1,5 hafta önce yapılan seçimlerde seçilen milletvekillerine başarılar diledi. İş dünyası olarak kısa vadede finansmana erişim sorununun ortadan kalkması ve fiyat istikrarı istediklerini belirten Sert, "Hem işveren olarak hem de tüketici olarak bu durumdan hoşnut değiliz. Merkez Bankası net rezervimiz -60,6 milyar dolar. CDS risk primimiz 700 puanlara ulaşmış durumdadır. Dünyada enflasyon var, bunu kabul ediyoruz. Fakat en yüksek enflasyon olan ülkeler arasında olmayı kabul etmemiz mümkün değildir. Gençler, iş insanları, memur ve emekçilerimizi umutsuz ve mutsuz görmek istemiyoruz. Bağımsızlığını şehit kanlarıyla kazanmış bir ülkenin evlatları olarak ve yarınların yani çocuklarımızın emanetçileri olan bizler elimizden geleni yapıyor fakat ivmenin pozitife yönelemediğini görüyoruz" dedi.

Antalya'nın turizm ve tarımda Türkiye'nin lokomotifi olduğuna işaret eden Sert, "Sanayimiz de çevreci niteliğiyle büyümekte, ismini uluslararası pazarlara duyurmaktadır. Antalya turizmi tek başına ülke turizminin 3'de 1'ini temsil etmektedir. Antalya örtü altı tarımsal üretimi ülkemiz üretiminin yaklaşık yarısı kadardır. Antalya OSB kabına sığmamakta, yeni OSB ihtiyacı ilçelerdeki OSB yatırımlarıyla giderilmeye çalışılmaktadır. Lüks yat üretimi gibi katma değerli sektörlerde bizleri gururlandıran başarılar ortaya konmaktadır. Bu tablo gurur vericidir ve kentimizin her bir ferdinin bu başarıda doğrudan ya da dolaylı emeği vardır. Ancak biliyoruz ki ilimizin ve sektörlerimizin katma değer kapasitesi mevcut verilerin çok üzerindedir. Bunu tam kapasiteye ulaştırmak zorundayız. Bu noktada hepimize büyük bir sorumluluk düşmektedir" ifadelerini kullandı.

Marka konusuna da değinen Sert, şunları söyledi:

"Bildiğiniz üzere karı, fiyat ve maliyet arasındaki fark belirler. Fiyatı belirleyen unsurların başında da marka değeri gelmektedir. Eğer marka gücün varsa yüksek kar marjıyla, yüksek katma değerle çalışırsın, marka gücün yoksa düşük kar marjıyla, hatta en kötüsü olan fiyat rekabetiyle hayatta kalmaya çalışırsın. Bu durum sadece işletmeler için değil, ülke ekonomileri için de böyledir. Biliyoruz ki marka sayıları ile ülke ekonomileri arasında yüksek bir korelasyon vardır. Güçlü ekonomiler, güçlü markaları ile üretim zincirinin halkalarında yer almaktadırlar, sektörleri yönetmektedirler. Güçlü markalar da yüksek katma değerleri ile kendi toplumlarına gelir artışı ve refah getirmektedirler. Türkiye olarak bu konuda çok daha yoğun çalışmamız, mesafe almamız gerekiyor. Verilere baktığımızda dünyanın en zenginler listesinde gördüğümüz Türk iş insanı sayısını dünyanın en büyük markaları listesinde maalesef göremiyoruz. Diğer taraftan marka başvurularında ve tescilde son 3 yıldır düzenli bir artış gördüğümüzü de söylemeliyiz. Ülke genelinde marka başvuru sayısı 10 yıl önce 110 binlerdeyken, 2022'de 210 bin düzeyinde gerçekleşti. 64 bin düzeyindeki tescil sayısı da 156 binlere çıktı. Antalya verilerine bakacak olursak marka başvuru ve tescil sayısında İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'dan sonra 5. sırada yer alıyoruz. 2022 yılında 7 bin 109 marka başvurusu, 4 bin 832 marka tescili gerçekleştirmişiz. 10 yılda marka başvuru sayımız 2,7 kata, tescil sayısı da 3,2 kata çıkmış durumdadır. Bunlar olumlu sinyallerdir. Son süreçte yaşanan yükseliş seyri ülke genelinde markalaşma bilincinin düzenli bir artış ivmesi ile yayıldığını gösteriyor. Ancak bu bilicin yaygınlaştırılmasında hem ülke düzeyinde hem de işletmelerimiz düzeyinde arzu ettiğimiz hızı yakalayamadık."

Sert'in ardından "Markalaşma ve Pazarlama" konulu sunum gerçekleştiren Marka Danışmanı Özel Oytun Türkoğlu, "Kısa vadede satış, orta vadede pazarlama, uzun vadede marka" dedi.

Dünya markası olabilmek için kararlı, sürekli ve birlikte çalışmanın önemini vurgulayan Türkoğlu, sunumunun ardından üyelerin sorularını cevapladı. ANTGİAD Başkanı Osman Sert tarafından günün anısına konuk konuşmacı Özel Oytun Türkoğlu'na teşekkür hediyesi takdim edilirken, yeni üyelere de üyelik belgeleri takdim edildi. Toplantı fotoğraf çekimiyle sona erdi. - ANTALYA