ANTGİAD İş Garantili Meslek Kursu Başladı

Antalya Genç İş İnsanları Derneği (ANTGİAD) öncülüğünde İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İŞKUR Bölge Müdürlüğü ve Azize Kahraman Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle yürütülen "İş Garantili Meslek Kursu" başladı. Program kapsamında ilk etapta 18 kursiyer, ön muhasebe alanında eğitimlerine başladı.

ANTGİAD, nitelikli istihdam sorununa çözüm üretmek amacıyla başlattığı proje ile hem işverenler hem de iş arayan bireyler için bir fırsat oluşturdu. Kurs boyunca katılımcılar, sektörün ihtiyaçlarına uygun biçimde hazırlanmış müfredatla eğitim alacak ve kursu başarıyla tamamlayanlar ANTGİAD üyelerinin şirketlerinde istihdam imkanına kavuşacak.

"Sivil toplum ve kamu iş birliğinin gücü"

ANTGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Yavaş, projeyle ilgili yaptığı açıklamada, "ANTGİAD olarak hem iş dünyasının hem de toplumun her kesiminin yanında olmayı görev biliyoruz. İşverenlerimizin en büyük sorunlarından biri olan nitelikli eleman ihtiyacına çözüm üretirken, aynı zamanda gençlerimize yeni bir meslek kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu proje, sivil toplumun üretken gücünün kamu kurumlarıyla kurduğu iş birliği sayesinde nasıl büyük bir sinerji ve katma değer oluşturduğunun en somut örneğidir. Bu modelin tüm kentlerde ve tüm sivil toplum yapılarında örnek alınmasını diliyorum. 18 kursiyerimiz bugün eğitimlerine başladı. Kursu başarıyla tamamlayan her birey, hem kendi hayatında yeni bir sayfa açacak hem de Antalya ve Türkiye ekonomisine katkı sağlayacak" dedi.

ANTGİAD, önümüzdeki dönemde farklı meslek gruplarına yönelik yeni kurslar açılmasına öncülük ederek istihdamı artırmayı ve mesleki gelişimi desteklemeyi hedefliyor. Dernek, "toplum için üreten STK" anlayışıyla sosyal sorumluluk projelerine devam edeceğini vurguladı. - ANTALYA