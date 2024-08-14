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ANTGİAD, 34. yaşını kutluyor

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Antalya Genç İş İnsanları Derneği (ANTGİAD), 34. yaşını kutladı. ANTGİAD Başkanı Ercan Yavaş ve üyeleri, Atatürk Anıtı'na çelenk sunarak saygı duruşunda bulundu. Dernek, genç iş insanlarını bir araya getirerek iş dünyasında dayanışma, yenilikçilik ve sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda hareket etmeyi amaçlıyor.

Antalya Genç İş İnsanları Derneği (ANTGİAD), 34. yaşını kutluyor.

ANTGİAD'ın 34'üncü yılı dolayısıyla, ANTGİAD Başkanı Ercan Yavaş ve üyeleri, Atatürk Anıtı'na çelenk sunarak saygı duruşunda bulundu. Törene, ANTGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Yavaş, BAKSİFED Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Cengiz ve ANTGİAD üyeleri katıldı.

Çelenk sunumu sonrası konuşma yapan Başkan Ercan Yavaş, ANTGİAD olarak 34. kuruluş yıl dönümlerini kutlamanın gururunu yaşadıklarını belirterek, "Kuruluşumuzdan bu yana geçen yıllar içinde, hem üyelerimizle hem de Antalya'mızla büyüyerek güçlenmeye devam ettik. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Gençler, Cumhuriyeti biz kurduk, onu yüceltecek ve yaşatacak sizlersiniz' sözünü kendimize rehber edindik. Genç iş insanlarının geleceğin inşasında üstlenmesi gereken sorumluluğun bilinciyle hareket ediyoruz. Bu ilke doğrultusunda, gençlerin enerjisini ve dinamizmini iş dünyasına taşımak için yılmadan çalışıyoruz" diye konuştu.

"İş dünyasında fark oluşturmaya devam ediyoruz"

ANTGİAD'ın, genç iş insanlarını bir araya getirerek iş dünyasında dayanışma, yenilikçilik ve sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda hareket etmeyi amaçladığını ifade eden Başkan Yavaş, şöyle devam etti:

"İlk platform olarak 1990 yılında yola çıktık. Bu süre zarfında, iş dünyasına getirdiğimiz yeni bakış açıları ve farklı çözümlerle, Antalya'nın ekonomik gelişimine katkı sağlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. 34 yıllık süreçte, üyelerimizle birlikte hayata geçirdiğimiz projeler, iş dünyasının geleceğine yönelik umut verici adımlar olarak öne çıkıyor. Girişimciliği teşvik eden, sosyal sorumluluk projeleriyle topluma katkı sunan, eğitim ve mentörlük programlarıyla gençlere ilham veren çalışmalarımızla, iş dünyasında fark sağlamaya devam ediyoruz."

Başkan Yavaş, yerel kalkınmanın yanı sıra ulusal ve uluslararası arenada da Antalya'yı en iyi şekilde temsil ettiklerini söyleyerek, bu hedef doğrultusunda, iş dünyasının değişen dinamiklerine ayak uydurduklarını, teknoloji ve inovasyonu merkeze alarak, üyelerin gelişimine katkı sağladıklarını dile getirdi. Yavaş, "Bu anlamlı günde, başta derneğimizin kurucu üyeleri olmak üzere, bugüne kadar emek veren tüm üyelerimize, başkanlarımıza ve iş ortaklarımıza teşekkürü bir borç biliyoruz. Birlikte daha nice başarı dolu yıllara ulaşmayı temenni ediyoruz. ANTGİAD olarak, 34. yılımızı geride bırakırken, aynı inanç ve kararlılıkla geleceğe yürüyoruz. Genç iş insanları olarak, her zaman daha iyisini hedefleyerek, hem iş dünyasına hem de topluma değer katmaya devam edeceğiz" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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