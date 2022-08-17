Üye Girişi
Haberi Paylaş

Antep karası üzümünde hasat zamanı

Antep karası üzümünde hasat zamanı

Ekonomi Haberleri

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yetişen ve pekmez yapımında en çok tercih edilen üzüm olan Antep Karası üzümünün hasadı başladı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yetişen ve pekmez yapımında en çok tercih edilen üzüm olan Antep Karası üzümünün hasadı başladı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yetişen Antep karası üzüm ve hatun parmağı üzümünün hasadı başladı. Hasadı yapılan üzümler kasalara doldurulup yurtdışında birçok ülkeye ihraç ediliyor. Şeker oranının diğer üzümlere göre fazla olması özellikle pekmez ve bastık yapımında hatun parmağı üzümünün rağbet görmesinde etkili oluyor. Çiftçiler, bu sene hasattan memnun olurken, fiyatın tarlada düşük markette yüksek olmasından şikayet ediyor.

"ÜZÜM TARLADA 3,5-4 TL MARKETTE İSE 10-15 TL"

Ürünlerinin tarlada uygun olmasına rağmen markette fiyatının çok yükseldiğini ifade eden çiftçi Mehmet Çolak, "Üzümün hasadına başladık. Hasat bu ayda başlar ekimin ortasına kadar devam eder. 'Antep karası' ve 'Hatun parmağı' üzümlerimizin kan yapma özelliği çok fazladır. Özellikle pekmez yapımında çok tercih ediliyor. Üzümlerimiz pekmez, kuru üzüm, pestil yapımında kullanılıyor. Ortalama bir ağaçtan 30-40 kilo üzüm alıyoruz. Şu anda kilosu 3,5 ila 4 TL arasında satıyoruz. Marketlerde ise 10-15 TL arasında satılıyor. Birkaç ülkeye ihracatımız oluyor" diye konuştu.

(Lider Olgun - Bekir Şentürk - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Gaziantep Ekonomi Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title