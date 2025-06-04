Antep Fıstığı Hasadında Yüzde 50 Düşüş Bekleniyor

Antep Fıstığı Hasadında Yüzde 50 Düşüş Bekleniyor
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Gaziantep'in Araban ilçesinde 2024 yılı için Antep fıstığı hasadında yüzde 50'lik bir düşüş öngörülüyor. Kuraklık ve dolu yağışları nedeniyle rekoltenin olumsuz etkilendiği bildiriliyor.

Antep fıstığı hasadında yüzde 50 düşüş bekleniyor

GAZİANTEP - Gaziantep'te Antep fıstığı hasadında yüzde 50 düşüş bekleniyor.

2024 yılı hasat döneminde yüksek rekolte yaşanan Gaziantep'in Araban ilçesinde bu yıl rekoltenin kuraklık ve dolu nedeniyle yüzde 50'ye düşmesi bekleniyor.

Fıstık bahçelerini yerinde inceleyen Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, "2024 yılında Antep Fıstığı bahçelerinde yüksek rekolte alan çiftçilerimiz, bu yıl rekoltenin kuraklık ve dolu nedeniyle yüzde 50 oranında gerçekleşmesini bekliyoruz" dedi.

"Antep fıstığı yok yılında"

Altun, "Kış mevsiminde beklenen yağışların gerçekleşmedi. Bu yüzden kış ve bahar mevsiminin kurak geçmesi fıstığı olumsuz etkiledi. Bahar mevsiminde bölgede gerçekleşen dolu yağışları da fıstığı olumsuz etkiledi. 2025 yılında Antep fıstığı hasadı geçen yıla oranla yarı yarıya gerileyerek yüzde 50'ye düşecek" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AYTEN IŞIK - Ekonomi
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