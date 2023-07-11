Antep Fıstığı Fiyatları Çiftçiden Sonra Yükseliyor

GAZİANTEP Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı Cuma Yiğit, Antep fıstığının fiyatının çiftçiden alındıktan sonra yükseldiğini ifade ederek, "Geçen yıl baklavalık fıstık 50 TL civarında satıldı. Bu fıstık çiftçinin elinden çıktıktan sonra 80 TL'den işlem gördü. Kırmızı fıstık 90 TL'den satıldıktan sonra piyasada 150 TL'den satılıyordu"dedi.Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 'yeşil altın' olarak bilinen Antep fıstığında hasada sayılı günler kaldı. Gaziantep'te çiftçilerin en önemli geçim kaynaklarından olan Antep fıstığında, Türkiye genelinde iklim değişikliğinden ve kış mevsimindeki hava koşullarından dolayı rekoltede düşüş bekleniyor. 42 milyon Antep fıstığı ağacının olduğu kentte bu yılın 'var yılı' olmasına rağmen geçen yıl ile neredeyse aynı rekolte bekleniyor. Geçen yıl 150 bin tona yakın olan rekoltenin bu yıl da aynı oranda olmasını beklediklerini söyleyen Gaziantep Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı Cuma Yiğit, bu yıl zorlu geçen kış mevsiminin rekolteyi düşürdüğünü söyledi. Yiğit, Antep fıstığı fiyatının bu yıl yüzde yüz oranında artması gerektiğini kaydederek, ürünün çiftçiden çıktıktan sonra fiyatının yükseldiğini anlattı.

'İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ REKOLTEYİ DÜŞÜRDÜ'

Cuma Yiğit, fıstık hasadına sayılı günler kaldığını söyleyerek, bölgede bir heyecan olduğunu ifade etti. Antep fıstığının çok hassas bir ürün olduğunu vurgulayan Yiğit, değişen iklim şartları ve kış mevsimindeki dolu yağışlarının rekolteyi düşürdüğünü söyledi.Yiğit, Antep fıstığının bir yıl mahsül verip bir yıl tam anlamıyla vermediğini söyleyerek, bu yıl fıstık için 'var yılı' olduğunu kaydetti. Geçen yıl rekoltenin 150 bin ton seviyelerinde olduğunu aktaran Yiğit, var yılı olmasına rağmen rekoltenin yine 150 bin ton seviyelerinde olacağını ifade ederek,??Fıstık hasadımız yaklaşık 20-25 gün sonra başlayacak. Güneydoğu Bölgesi olarak Gaziantep, Şanlıurfa ve Adıyaman'da hasat başlayacak. Bu şehirler fıstık bölgeleridir. Değişen iklim şartları her yıl mahsullerimize zarar veriyor. Fıstık ağaçlarımızı çiçek dönemindeyken dolu vurdu. Fıstık çok hassas bir ürün. Bu durum da fıstık ağaçlarındaki mahsulde seyrelmeye sebep oldu. Fıstık çok maliyetli bir ürün. Bölgemizdeki iklim değişikliği sürekli rekolteyi etkiliyor.Bu sene fıstık için var yılı. Geçen sene fıstık rekoltemiz 125-150 bin ton seviyelerindeydi. Bu sene tahminlerimiz de yine 150 bin ton seviyelerinde. Bazı köylerimizi özellikle dolu çok etkiledi. Hasat zamanı ne yazık ki bu üründen ekmek yiyen herkes eşit kazanmalı. Fıstıktan ne tüccar zarar etmeli ne çiftçi zarar etmeli. Aslında çiftçi daha önde tutulmalı ki üretim olsun. Bugün birçok sektör fıstık ile üretim yapıyor??dedi.

'FISTIK ÇİFTÇİDEN ALINDIKTAN SONRA YÜKSELİYOR'

Antep fıstığı fiyatının geçen yıla oranla yüzde yüz artacağını ön gördüklerini belirten Yiğit, fıstık fiyatının çiftçiden alındıktan sonra yükseldiğini ifade etti. İlaç, mazot ve işçi maliyetlerindeki artışın fiyatlara yansıyacağını anlatan Yiğit, sözlerini şöyle tamamladı??Çiftçinin elindeyken ürün ucuz oluyor çiftçinin elinden çıktıktan sonra ürün pahalı oluyor. Geçen sene biz baklavalık fıstığı 50 TL civarında satıldı. Bu fıstık çiftçinin elinden çıktıktan sonra 80 TL'den işlem gördü. Kırmızı fıstık çiftçinin elinden geçen yıl 90 TL'den çıktı. Tüccarın eline geçince 150 TL'den işlem gördü. Bu yıl ki fıstık fiyat beklentimiz maliyetler de göz önünde tutulduğunda baklavalık fıstık 100 TL altında satılırsa çiftçi zarar eder. Yüzde yüz fiyat artışı mutlaka olmalı. Kırmızı fıstık ise yine aynı şekilde geçen yıla oranla yüzde yüz daha yüksek fiyattan satılması gerekiyor. İlaç fiyatları yükseliyor. Mazot ve işçi maliyetleri çok yüksek. İşçi maliyetleri yine aynı şekilde çok yükseldi. Bir işçinin günlüğü 800-1000 TL arasında. Fıstık çok riskli ve maliyetli bir ürün. Ne soğuğa ne sıcağa dayanamayan bir ürün.??