Antep Fıstığı, Dünyanın En İyi Kuruyemişleri Arasında 2. Sırada

Yapılan uluslararası bir araştırma sonucuna göre dünyanın en iyi kuruyemişleri arasında Antep fıstığı 2. sırada yer aldı.

Araştırmanın ilk sırasında yer alan diğer fıstık türü de Yunanistan'ın Egina Adası'nda yetiştirilen ünlü Egina Fıstığı oldu. Listenin ikinci sırasında, Türkiye'nin gözdesi olan Antep fıstığı yer aldı. - GAZİANTEP