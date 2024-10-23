Antep Fıstığı, Dünyanın En İyi Kuruyemişleri Arasında 2. Sırada
Yapılan uluslararası bir araştırma, Antep fıstığını dünyanın en iyi kuruyemişleri arasında 2. sıraya yerleştirdi. Listenin 1. sırasında Yunanistan'ın Egina Adası'nda yetişen Egina Fıstığı bulunuyor.
Yapılan uluslararası bir araştırma sonucuna göre dünyanın en iyi kuruyemişleri arasında Antep fıstığı 2. sırada yer aldı.
Araştırmanın ilk sırasında yer alan diğer fıstık türü de Yunanistan'ın Egina Adası'nda yetiştirilen ünlü Egina Fıstığı oldu. Listenin ikinci sırasında, Türkiye'nin gözdesi olan Antep fıstığı yer aldı. - GAZİANTEP