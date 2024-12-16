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Antalya, Yabancı Ziyaretçi Sayısında Rekor Kırdı

Antalya, Yabancı Ziyaretçi Sayısında Rekor Kırdı
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Antalya, 2023 yılında yabancı ziyaretçi sayısında önemli bir artış yaşayarak nüfusunun 7 katı kadar turisti ağırladı. Bu yılın 11 ayında toplam 16 milyon 606 bin 501 turist kabul eden Antalya, yıl sonunda bu sayının 17 milyonu aşması bekleniyor.

Yabancı ziyaretçi sayısında bu yıl rekor kıran Antalya, nüfusunun 7 katından fazla kişiyi misafir etti.

Yaklaşık 2 milyon 365 bin nüfusa sahip Antalya'ya bu yılın 11 ayında geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 8'lik artışla 16 milyon 606 bin 501 yabancı turist geldi.

Geride kalan 11 ayda nüfusunun 7 katından fazla misafiri konuk eden Antalya'da turist sayısının yıl sonunda 17 milyonu aşması bekleniyor.

Kovid-19 dönemi ve sonrasındaki turist sayıları

Kovid-19 salgını öncesi 2019'da 15 milyon 218 bin 188 yabancı turistin geldiği Antalya'da, salgın nedeniyle 2020'de turist sayısında büyük oranda düşüş yaşandı.

Kenti, dünya genelinde seyahatin durma noktasına geldiği 2020'de Güvenli Turizm Sertifika Programı çalışmalarıyla yaklaşık 3,5 milyon turist ziyaret etti.

2021'e daha umutlu başlayan turizmciler, "sağlıklı ve güvenli turizm" sloganıyla 9 milyonu aşkın turisti konuk etti. Turizmde yükselişin devam ettiği kent, 2022'de 13 milyon 432 bin 593, 2023'te de 16 milyon 85 bin yabancı turisti ağırladı.

Turizmciler gelecek yıl için hedef büyüttü

Sahilleri, antik kentleri, eşsiz doğası, spor sahaları, lüks otelleri ile Rusya, Almanya ve İngiltere başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından tatilcilerin rotasında yer alan Antalya'da iyi bir sezon geçiren turizmciler, gelecek yıl için daha umutlu.

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Hakan Saatçioğlu, AA muhabirine, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile turizmciler olarak yoğun bir dönem geçirdiklerini, çok çalıştıklarını ve hedefleri tutturmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Geçen yılki 16 milyon turist sayısını bu yıl 17 milyona taşıyacaklarını dile getiren Saatçioğlu, "Gelecek yıl 18-19 milyon turisti rahatlıkla görme imkanımız var." dedi.

Saatçioğlu, Antalya'nın bu rakamları kaldırabilecek yeterli yatak kapasitesine sahip olduğunu ifade etti.

Antalya'da ana pazarı Rusya ve Almanya'nın oluşturduğunu vurgulayan Saatçioğlu, bu iki pazardan toplam 7 milyon 300 turist ağırladıklarını kaydetti.

Bu iki ana pazarı İngiltere, Polonya ve Hollanda'nın takip ettiğini anlatan Saatçioğlu, "Bu yıl İngiliz pazarında yüzde 20'lere ulaşan bir artış yaşadık. İngiliz pazarında çok ciddi bir potansiyel var, gelecek yıl da İngiltere'den gelen turist sayısında artış bekliyoruz. Polonya da bizi memnun eden pazarlardan biri oldu." diye konuştu.

Suriye'deki gelişmelerin Türkiye'deki turizmi olumlu yönde etkileyeceğini ifade eden Saatçioğlu, Rusya ve Ukrayna savaşının kısa sürede biteceğini düşündüklerini ve bu iki önemli pazardan da önemli dönüşler beklediklerini söyledi.

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının (TGA) pazarın çeşitlendirilmesi konusunda önemli çalışmalara imza attığını belirten Saatçioğlu, "TGA, ABD, Çin ve İskandinav ülkelerinde reklam kampanyaları başlatıyor. Özellikle Çin pazarında Türkiye genelinde ciddi artışlar olacağını düşünüyoruz. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un ve turizmcilerin çalışmalarıyla çok daha güzel sayılara ulaşacağız." ifadelerini kullandı.

"Antalya turizm liginde ilk 5'te"

Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelin genel müdürü Ali Kızıldağ ise kentte kamunun ve özel sektörün işbirliğiyle turizm sektöründe güzel bir ivme yakalandığını belirtti.

Sektörün sezona iyi başladığını ve bunu çok iyi sürdürdüğünü dile getiren Kızıldağ, şunları söyledi:

"Antalya rekorlara doymuyor. Bu sene de 17 milyon turistin üstüne çıkacağız. Bunlar inanılmaz rakamlar. Turizm liginde ilk 5'in içinde, dünyada en çok ziyaret edilen şehirler arasında, ülke ekonomisine ciddi katkıda bulunan bir kent Antalya. Bu rakamlar Antalya'nın hak ettiği rakamlar. İnşallah daha iyi, planlı bir çalışmayla sadece turist sayısında değil, kişi başı turizm harcamalarında, otel dışı harcamaların artırılmasında, turizmin çeşitlendirilmesinde daha üst seviyelere çıkarırız."

Kaynak: AA / Hatice Özdemir Tosun - Ekonomi
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