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Antalya'ya Turist Rekoru: 15 Milyon 371 Bin 773

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Antalya'ya, 1 Ocak-30 Kasım döneminde gelen turist sayısı 15 milyon 371 bin 773'e ulaşarak, tüm zamanların rekoru kırıldı. Farklı ülkelerden turistlerin tercih ettiği Antalya, turizmde rekor yılına imza attı.

Antalya'ya, 1 Ocak-30 Kasım döneminde gelen turist sayısı 15 milyon 371 bin 773'e ulaşarak, tüm zamanların rekoru kırıldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, denizi, kumu, güneşi, tarihi ve turistik mekanları, lüks tesisleri ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Antalya, farklı ülkelerden turistlere ev sahipliği yapıyor.

Farklı milliyetlerden turistin tatil tercihini kullandığı Antalya'ya, 1 Ocak-30 Kasım döneminde gelen turist sayısı 15 milyon 371 bin 773'e ulaşarak, turizmde rekor yılı olarak bilinen 2019'u geride bıraktı.

Kente, 2019'un 12 ayında hava yoluyla gelen turist sayısı 15 milyon 218 bin 188 olarak gerçekleşmişti. Bu yıl 11 aylık süreçte gelen turist sayısıyla tüm zamanların rekoru kırıldı.

Antalya'ya bu yıl en fazla turist gönderen ülkeler 3 milyon 401 bin 704 turistle Rusya ilk, 3 milyon 285 bin 822 misafirle Almaya ikinci, 1 milyon 188 bin 263 turistle İngiltere üçüncü, 1 milyon 58 bin 943 misafirle Polonya dördüncü sırada yer aldı. Bu ülkeleri, Hollanda, Kazakistan, Romanya ve Çekya izledi.

Kaynak: AA / Ekonomi

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