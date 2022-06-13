Antalya'ya havayoluyla gelen turist sayısı 3 milyonu geçti

Geçen yıla göre yüzde 227 artış yaşandı

ANTALYA - Antalya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden alınan son verilere göre şehri havayolu ile ziyaret eden turist sayısı 3 milyonu aştı.

Denizi, kumu, güneşi ve doğal güzellikleri ile yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan Antalya'da turizm verileri artmaya devam ediyor. Akdeniz'in en önemli turizm merkezlerinin başında gelen Antalya'da pandemi sürecinin ardından turizmdeki hareketlilik yüzleri güldürüyor. Antalya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden alınan verilere göre 1 Ocak-12 Haziran tarihleri arası şehri hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı 3 milyon 104 bin 300 olarak gerçekleşti.

Yıllık artış yüzde 227

Pandemi dönemine rağmen geçen yılı yaklaşık 9 milyonu aşkın turistle kapatan Antalya'da 2022 yılının turizm verileri bir önceki yılın 1 Ocak-12 Haziran dönemine göre büyük artış gösterdi. Bu yıl özellikle Avrupalı turistlerin ilgi odağı olan Antalya, 2022 yılının 1 Ocak-12 Haziran döneminde kente hava yoluyla gelen turist sayısı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 227 artış göstererek 3 milyon 104 bin 300 olarak gerçekleşti. Geçtiğimiz yıl aynı dönemde ise Antalya'ya gelen turist sayısı 949 bin 182 kişi olarak kaydedilmişti. Haziran ayının ilk 12 gününde ise artış 2021 yılının aynı dönemine göre yüzde 241 oranında artış göstererek 688 bin 993 oldu.

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi