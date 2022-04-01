Antalya'ya hava yoluyla gelen yabancı turist sayısı yüzde 93 arttı - Haberler

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Antalya'ya hava yoluyla gelen yabancı turist sayısı yüzde 93 arttı

AA - Oktay Özden - Ekonomi
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Antalya'ya hava yoluyla gelen yabancı turist sayısı yüzde 93 arttı

Antalya'ya hava yoluyla gelen yabancı turist sayısı yılın ilk üç ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 93 artış gösterdi.

ANTALYA (AA) - Antalya'ya hava yoluyla gelen yabancı turist sayısı yılın ilk üç ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 93 artış gösterdi.

Valilikten yapılan açıklamada, denizi, kumu, güneşi kadar tarihi ve doğal güzellikleri, kültürel yapıları, antik kentleriyle turistlerin ilgi odağı olan Antalya'nın turizm verilerinin sevindirmeye devam ettiği belirtildi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre bu yılın ilk üç aylık döneminde şehre hava yoluyla 515 bin 993 turistin geldiği, 2021'in aynı döneminde bu sayının 267 bin 168 kişi düzeyinde olduğu ifade edildi.

Antalya, Kovid-19 salgınına rağmen geçen yıl 9 milyonu aşkın turist ağırlamıştı.

AA / Oktay Özden - Ekonomi

Antalya, Turizm, turist, Ekonomi, Haberler

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