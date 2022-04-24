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Antalya'ya gelen turist sayısı 1 milyonu geçti

AA - Hatice Özdemir Tosun - Ekonomi
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Antalya'ya gelen turist sayısı 1 milyonu geçti

Dünyanın önemli turizm destinasyonlarından biri olarak nitelendirilen Antalya'ya, hava yolu ile gelen turist sayısı 23 Nisan itibarıyla 1 milyonu aştı.

Dünyanın önemli turizm destinasyonlarından biri olarak nitelendirilen Antalya'ya, hava yolu ile gelen turist sayısı 23 Nisan itibarıyla 1 milyonu aştı.

Denizi, kumu, güneşi kadar tarihi ve doğal güzellikleriyle dünyanın dört bir yanından turist çeken Antalya, yılın her döneminde misafir ağırlamaya devam ediyor. Salgına rağmen Akdeniz çanağındaki yabancı rakiplerine göre daha fazla yabancı ziyaretçiyi konuk eden kent, 2022'ye de yüz güldürücü rakamlarla başladı.

Antalya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, 1 Ocak - 23 Nisan tarihleri arasında hava yoluyla Antalya'ya gelen ziyaretçi sayısı 1 milyon 18 bin 246 oldu.

Geçen yılı salgın nedeniyle yaklaşık 9 milyon turist rakamıyla kapatan kentte, turizm hareketliliği geçen yıla göre artış gösterdi. Geçen yıl ilk 4 ayda 412 bin 729 turisti ağırlayan Antalya, bu yıl aynı dönemde yüzde 147'lik artışa imza attı. Sadece nisandaki artış ise yüzde 245 olarak gerçekleşti.

Turizmde rekorlar yılı olarak nitelendirilen 2019'da ilk 4 ayda 1 milyon 203 bin 838 turisti konuk eden Antalya, 2 yıllık durgunluğun ardından bu yıl 2019'un rakamlarına yaklaştı.

Kentteki turizm hareketliliğin artarak devam etmesi bekleniyor.

AA / Hatice Özdemir Tosun - Ekonomi

23 Nisan, Antalya, Turizm, turist, Turizm, Ekonomi, Haberler

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