Antalya'ya 7 ayda 9 milyon turist geldi

Turizmin başkenti Antalya'ya 31 Temmuz itibariyle gelen ziyaretçi sayısı, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 10,06 artış kaydederek 9 milyon 58 bin 186 oldu. İlk 7 ayda Antalya'yı en çok Ruslar ziyaret ederken, ikinci sırada İngilizler yer aldı.

Antalya'ya yılın ilk 7 ayında 9 milyon 58 bin 186 kişi geldi. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artışın yaşandığı şehre en çok turist gönderen ülkeler sıralamasında 2 milyon 40 bin 316 ziyaretçi sayısı ile Rusya ilk sırada yer aldı. Almanya 1 milyon 770 bin 225 ziyaretçi ile ikinci; İngiltere ise 874 bin 356 ziyaretçi ile üçüncü sırada yer aldı. İngiltere'yi sırasıyla Polonya, Hollanda, Kazakistan, Romanya, Ukrayna, Çek Cumhuriyeti ve Slovakya takip etti.

Antalya, Temmuz ayında yaklaşık 3 milyon turist ağırladı

Antalya'ya 1-31 Temmuz 2024 tarihlerini kapsayan 1 aylık dönemde gelen turist sayısı ise geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 2,71 artışla 2 milyon 742 bin 965 oldu. Temmuz ayında Antalya'ya en çok ziyaretçi, 598 bin 40 ile Rusya Federasyonu'ndan gelirken Almanya 441 bin 718 ziyaretçi ile ikinci, Polonya ise 223 bin 982 ziyaretçi ile üçüncü sırada yer aldı. Polonya'yı sırasıyla İngiltere, Kazakistan, Romanya, Hollanda, Çek Cumhuriyeti, Slovakya ve Ukrayna takip etti. - ANTALYA