Antalya ve Serik'te Buğday Hasadı Başladı

Antalya Orman Çiftliği ve Serik ilçesinde ekili arazilerde buğday hasadı başladı. Kepez Belediyesi tarafından kurulan Antalya Orman Çiftliği'nde 2 ton ekmeklik buğdayın hasadı için çalışmalar başladı. Serik ilçesinde ise 115 bin dekar alanda buğday, 3 bin dekar alanda ise arpa üretimi yapıldı. Buğday hasadından elde edilen gelir ihtiyaç sahipleri için kullanılacak.

Antalya Orman Çiftliği ve Serik ilçesinde ekili arazilerde buğday hasadı başladı.

Kepez Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, tarımsal üretime dikkati çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla Kirişçiler Mahallesi'nde kurulan Antalya Orman Çiftliği'nde hasat heyecanı yaşanıyor.

Belediye ekiplerince, kasım ayında toprakla buluşturulan 2 ton ekmeklik buğdayın hasadı için çalışmalar başladı.

Günün ilk ışıklarıyla çiftliğe giren biçerdöverler, olgunlaşan buğday başaklarını biçti. Hasat edilen buğdaylar kamyonlarla buğday ambarlarına taşındı.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, buğday tarlalarına verdikleri emeğin karşılığını bereket olarak aldıklarını belirtti.

-Serik'te 55 bin tonun üzerinde ürün rekoltesi bekleniyor

Serik ilçesinde de aralıklı yağışlar nedeniyle geciken buğday hasadına başlandı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Çömezoğlu, yaptığı açıklamada, ilçede 115 bin dekar alanda buğday, 3 bin dekar alanda ise arpa üretimi yapıldığını belirtti.

Bölgede hasat çalışmalarının sürdüğünü aktaran Çömezoğlu, "Yaklaşık 55 bin tonun üzerinde ürün rekoltesi bekliyoruz. Bu yıl yağmurlar nedeniyle ciddi bir verim düşüşüyle karşılaşmadık. Geçen yılki ortalamalarımızla benzer ürün hasadı yapıldığını gözlemliyoruz. Şu ana kadar ciddi bir sıkıntı görmedik." değerlendirmesinde bulundu.

-Buğday hasadından elde edilen gelir ihtiyaç sahipleri için kullanacak

Serik Belediyesinden yapılan açıklamaya göre belediye bünyesindeki 300 dönümlük arazide buğday hasadı çalışmaları sürdürülüyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen Serik Kaymakamı Cemal Şahin, hasat çalışmalarında yaşanan gecikmenin ürün kalitesini ve rekoltesini etkilemediğini söyledi.

Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan ise belediye olarak üretime devam ettiklerini belirterek, "Buradan elde edeceğimiz geliri ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız için kullanacağız. Ekili olan alanımızı 300 dönüme yükselttik. Seneye hedefimiz 450 dönüm." ifadelerini kullandı.