Antalya ve Gazipaşa Havalimanları'nda Yılın Temmuz Giriş Rekoru Kırıldı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Antalya ve Gazipaşa havalimanlarında son 5 yılın Temmuz aylarında en çok giriş yapılan gün rekorunun kırıldığını duyurdu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya ve Gazipaşa havalimanlarında toplam 100 bin 646 yabancı turistin giriş yaparak son 5 yılın giriş rekorunun kırıldığını açıkladı. Ersoy, sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, 12 Temmuz 2025 günü Antalya ve Gazipaşa havalimanlarından toplam 100 bin 646 yabancı ziyaretçinin giriş yaptığını duyurdu. Bu sayının, Temmuz ayları baz alındığında son 5 yılın en yüksek günlük ziyaretçi verisi olduğunu belirtti.

Rekora bir adım kaldı

Bakan Ersoy ayrıca, 2024 yılının Ağustos ayında kaydedilen 102 bin 755 kişilik tüm zamanların rekoruna da yaklaşıldığını belirterek, Antalya'nın turizmdeki başarısının tesadüf olmadığını ifade etti. Antalya'nın uluslararası arenadaki cazibesinin her geçen gün arttığını dile getiren Ersoy, Türkiye'nin turizmdeki ivmesinin "Türkiye Yüzyılı" vizyonu doğrultusunda daha da ileri taşındığını kaydetti. Bakan Ersoy, turizmdeki yükselişin sürdürülebilir hale gelmesinin önemine dikkat çekti. - ANTALYA