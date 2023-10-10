Antalya Valisi Hulusi Şahin, Esnaf ve Sanatkarlarla Bir Araya Geldi

Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere ile bir araya gelerek esnafın taleplerini dinledi. Vali Şahin, güçlü bir ekonominin güçlü esnaf ile mümkün olduğunu vurguladı.

Antalya esnafıyla bir araya gelen Vali Hulusi Şahin, "Antalya potansiyeli yüksek bir şehir. Potansiyelinin hakkını verebilirsek esnafımız daha çok kazanır, daha güçlenir ve ülke kazanır. Güçlü ülke güçlü bir ekonomiyle olur, güçlü ekonomi de güçlü esnaf ile olur" dedi.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere ile Antalya'nın merkezinde ve ilçelerinde faaliyet gösteren 75 Esnaf ve Sanatkarlar Odası başkanlarıyla bir araya geldi. Toplantıda Vali Şahin, esnaf ve sanatkarların taleplerini, sorunlarını ve çözüm önerilerini dinledi.

Toplum olarak köklü bir ahilik kültürüne sahip olduğumuzun altını çizen Vali Şahin, bu kültür çerçevesinde esnafların sadece ticaret yapmadığını, aynı zamanda bir kültürü ve bir ahlakın temsilcileri olduğunu belirtti.

Esnafların ahilik kültürünü devam ettirdiğini ve bunu da yeni nesillere aktarmamız gerektiğini söyleyen Vali Şahin; "Sizler, ahilik kültürünün temsilcileri ve bunun taşıyıcılarısınız. Ahi Evran'ın kurduğu bu güzel teşkilatı yaşatıyorsunuz. Para her zaman kazanılır ama ahlaklı ve helalinden para kazanmak çok daha değerlidir. Bunu çocuklarımıza da aktarmalıyız. Çocuklarımıza, milli kültürümüzü, dayanışma kültürünü, ahlaklı ve helalinden kazanma kültürünü aktarmalıyız" dedi.

"Güçlü ekonomi"

Esnaf ve sanatkarların her zaman yanlarında durduklarını ifade eden Vali Şahin, "Sizlerin varlığı ve güçlü olması bizler için çok değerli. Antalya'da çok güçlü bir esnaf teşkilatı var. Antalya Türkiye'nin 5'inci büyük ili ama 104 bin esnafıyla Türkiye'nin en çok esnafına sahip 4'üncü ili. İnşallah daha da iyi yerlere geleceğiz. Antalya potansiyeli yüksek bir şehir. Potansiyelinin hakkını verebilirsek esnafımız daha çok kazanır, daha güçlenir ve ülke kazanır. Güçlü ülke güçlü bir ekonomiyle olur. Güçlü ekonomi de güçlü esnaf ile olur"diye konuştu.

Toplantı, Vali Şahin'in oda başkanlarının sorunlarını, taleplerini ve çözüm önerilerini dinlemesiyle son buldu. - ANTALYA