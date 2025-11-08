Haberler

Antalya Turizmcileri Kış Sezonunda İstihdam Sorununa Çözüm Arıyor

Güncelleme:
Antalya'da turizm sektörü temsilcileri, kış sezonunda personel istihdamını sürdürebilmek için yeni projeler geliştirmeye çalışıyor. POYD Başkanı Hakan Saatçioğlu, turizm mezunu öğrencilerin sadece %30'unun sektörde çalıştığını ve kış döneminde personelin başka alanlara yöneldiğini belirtti. İŞKUR ile yapılan görüşmelerle kısa çalışma uygulaması gibi çözümler arandığını ifade etti.

Yılda ortalama 17 milyon yabancı turisti konuk eden Antalya'da turizmciler, turizm hareketliliğinin yavaş olduğu kış sezonunda da istihdam sağlayabilmek için farklı yöntemler arıyor.

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Hakan Saatçioğlu, AA muhabirine, sektörde yaşanan personel sıkıntısına farklı projelerle çözüm üretmeye çalıştıklarını söyledi.

Turizm bölümlerinden mezun olan öğrencilerin sadece yüzde 30'unun sektörde çalıştığını dile getiren Saatçioğlu, bu durumun en önemli etkenlerden birinin kış sezonunda çalışma hayatına ara verilmesi olduğunu kaydetti.

Personelin kış döneminde de istihdam edilmesine yönelik model arayışında olduklarını anlatan Saatçioğlu, şöyle konuştu:

"Nisanda personeli çalıştırmaya başlıyoruz, kasım gibi askıya almak durumunda kalıyoruz ki bir sonraki sezon tekrar göreve çağırmak için. Bu dönemde de personel başka alanlara yönlenmiş oluyor ve biz elemanımızı kaybediyoruz. Ankara'da İŞKUR yetkilileriyle görüşme yaptık, 18-30 yaş arasında ve turizm diploması olan çalışanların 4 ay boyunca kısa çalışma uygulamasından faydalanmasını arzu ediyoruz. Askıya aldığımız personeli 5'er gün ya da 10'ar gün çalıştırırsak hem personel eğitimlerini sağlamış olacağız hem de nisanda gereksiz bir şekilde personel enflasyonu yaşamayacağız."

Nisanda ciddi bir şekilde personel sıkıntısı yaşadıklarını ve yurt dışından eleman getirmek zorunda kaldıklarını belirten Saatçioğlu, yurt dışından gelen personelde Türk misafirperverliğini bulamadıklarını ifade etti.

Saatçioğlu, hem sektörde istihdamı sürekli hale getirmek hem de vatandaşa iş imkanı sağlamak istediklerini anlattı.

Projelerini İŞKUR desteğiyle hayata geçirmek istediklerini vurgulayan Saatçioğlu, "Ankara'da bir toplantı gerçekleştirdik, güzel konulara değindik. Bunun bir bütçelenmesi gerektiğini belirttiler. Onlardan cevap bekliyoruz. Bunu sadece POYD olarak tek başımıza yapmamız mümkün değil, diğer sektör temsilcilerinden de destek bekliyoruz." diye konuştu.

Antalya'nın 17 milyondan fazla yabancı turist ağırlayan bir kent olduğuna dikkati çeken Saatçioğlu, turizmde sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi için istihdam sorunlarının da çözümlenmesi gerektiğini dile getirdi.

POYD Başkanı Saatçioğlu, kış sezonunu hareketlendirmek için de alternatif ürün yelpazesi konusunda çalışma yürüttüklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Hatice Özdemir Tosun - Ekonomi
