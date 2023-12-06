Antalya, turist sayısında rekor kırdı

Antalya'ya kasım ayı sonu itibarıyla 200'e yakın ülkeden 15 milyon 371 bin turist geldi. Bu rakamla Antalya turizm tarihinin en yüksek turist sayısına ulaşılan yeni rekor yılı oldu.

Turizm kenti Antalya'ya kasım ayı sonu itibarıyla 200'e yakın ülkeden 15 milyon 371 bin turist geldi. Bu rakamla Antalya turizm tarihinin en yüksek turist sayısına ulaşılan yeni rekor yılı oldu.

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü verilerine göre 2023 yılında 1 Ocak-30 Kasım itibarıyla Antalya'ya gelen toplam turist sayısı 15 milyon 371 bin 773 olarak gerçekleşti. 2023 yılı, bitime 1 ay kala Antalya turizm tarihinin en çok turist ağırlanan yılı oldu. Bu rakamla birlikte 15 milyon 280 bin turistin geldiği 2019 yılındaki tüm zamanların rekoru kırıldı. Kasım ayında Antalya'da geçen yılın kasım ayına göre yüzde 0,7 artışla 404 bin 946 turist ağırlandı. Kasım ayında 118 bin turistle Almanlar ilk sırada yer alırken, 80 bin turistle Ruslar ikinci, 44 bin turistle İngilizler üçüncü, 17 bine yakın turistle Polonya dördüncü, 6 bine yakın turistle de Hollanda beşinci sırada yer aldı.

11 aylık toplamda Antalya'yı 200'e yakın ülkeden ziyaret eden 15 milyon 371 bin 773 turistin, 14,5 milyonunu yabancılar, 870 binini ise yurt dışında yaşayan Türk tatilciler oluşturdu. 2023 yılı 11 aylık toplamda Rus turist sayısı geçen yıla göre yüzde 15 artış ve 3 milyon 401 bin kişiyle ilk sırada yer aldı. Rusların toplam turist payı yüzde 23,4 oldu. İkinci sıradaki Almanya'dan yüzde 19'a yakın artışla 3 milyon 285 bin turist gelirken, Almanların toplam turist sayısındaki payı yüzde 22,6 oldu.

Antalya toplam turist sayısında tüm zamanların rekoruna sahip 2019'u geride bırakırken, 2019'a göre tek düşüş gösteren ülkeler savaş halindeki Rusya ve Ukrayna oldu. 2019'da 5,5 milyon Rus, 802 bin Ukraynalı gelirken, 2023'ün aynı döneminde Rus turist sayısı 3,4 milyonda, Ukraynalı ise 264 binde kaldı. - ANTALYA