Üye Girişi
Haberler

Antalya Ticaret Borsası, tarımın modernizasyonu ve ticaretin geliştirilmesi için çalışmalarını sürdürecek

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, Borsa'nın 104. yılını kutladıklarını ve tarımın modernizasyonu, ticaretin geliştirilmesi ve kentin marka değerinin artırılması için çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.

Antalya Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Ali Çandır, bu yıl 104'üncü yılını kutlayan Borsa'nın, tarımın modernizasyonu, ticaretin geliştirilmesi ve kentin marka değerinin artırılması için çalışmalarını sürdüreceğini söyledi.

ATB'nin haziran ayı meclis toplantısı, meclis başkanı Erdoğan Ekinci başkanlığında ATB Toplantı Salonu'nda yapıldı.

Çandır, Borsa'nın bu yıl 104'üncü yılını kutladığını belirterek, kuruluşundan bugüne kadar kentin ticaretine, ekonomisine ve üyelerine katkı verdiğini kaydetti.

Borsa'nın başta tarım olmak üzere ticaretin ve ekonominin her alanında önemli bir rol oynadığını dile getiren Çandır, "Geçmişimizin birikimini gelecek nesillere taşımak, kentimizin ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sağlamak için daha da kararlıyız. Tarımın modernizasyonu, ticaretin geliştirilmesi ve kentimizin marka değerinin artırılması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz." dedi.

Borsa olarak tarım alanında önemli paneller, toplantılar gerçekleştirdiklerinin altını çizen Çandır, bu tür faaliyetler sayesinde sorunların gündeme taşındığını ve kamuoyunda bir farkındalık oluşturulduğunu bildirdi.

Ayrıca karşılıklı görüş alışverişinde bulunularak kurumlararası işbirliğinin artırıldığını belirten Çandır, bu tür faaliyetlerin belli periyotlarla devam edeceğini ifade etti.

Kaynak: AA / Ekonomi

Ali Çandır Antalya Tarım Ekonomi Güncel Haberler

Bakan Yerlikaya gündüz kuşağı programlarını eleştirdi, Müge Anlı'nın yanıtı sert oldu

Bakan Yerlikaya gündüz kuşağı programlarını eleştirdi, Müge Anlı'nın yanıtı sert oldu

 Tacikistan'da skandal görüntüler! Yetkililer başörtülü kadınları hastanelere almamaya başladı

Tacikistan'da skandal görüntüler! Yetkililer başörtülü kadınları hastanelere almamaya başladı

 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: Asgari ücrete ara zam yok, yeni asgari ücret için aralıkta bir araya geleceğiz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: Asgari ücrete ara zam yok, yeni asgari ücret için aralıkta bir araya geleceğiz

Bakmadan Geçme

Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 27 Haziran AFAD ve Kandilli deprem listesi! 27 Haziran Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 27 Haziran Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 27 Haziran 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 27 Haziran Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! EURO 2024 eşleşmeleri! Kim kiminle eşleşti? 27 Haziran Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 27 Haziran İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 27 Haziran 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? Beşiktaş stadı yangın söndü mü? Tüpraş Stadı yangın son durum ne? Yangın neden çıktı? #128680 27 Haziran Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 27 Haziran Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 27 Haziran İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! Mersin deprem mi oldu? SON DAKİKA Mersin deprem şiddeti kaç, merkezi neresi? 27 Haziran Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 27 Haziran Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! Gürcistan Müslüman mı, dini ne?
Cübbeli Ahmet AK Parti'de seçim yenilgisinin faturasını kesti: Mağlubiyetin sorumlusu Efkan Ala, derhal istifa etsin

Cübbeli Ahmet AK Parti'de seçim yenilgisinin faturasını kesti: Mağlubiyetin sorumlusu Efkan Ala, derhal istifa etsin
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title