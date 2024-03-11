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Antalya Ticaret Borsası İngiltere'de pazar arayışında

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Antalya Ticaret Borsası (ATB), tarımsal üretimi, ticareti ve ihracatı geliştirmek için İngiltere'de pazar arayışlarını sürdürüyor. ATB üyeleri, UR-GE projesi kapsamında İngiliz firmalarla görüşmeler gerçekleştirdi.

Tarımsal üretimin, ticaretin ve ihracatın geliştirilmesi için projeler yürüten Antalya Ticaret Borsası (ATB), pazar arayışlarını sürdürüyor. Borsa üyeleri, Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (UR-GE) projesi çerçevesinde İngiltere'de temaslarda bulundu.

ATB Yaş Meyve Sebze İhracatının Geliştirilmesi Projesi çerçevesinde üyelerini, İngiltere'ye götürdü. Heyet ilk olarak, Londra Ticaret Müşaviri Zeynep Sezen'in bulunduğu toplantıda, İngiliz yaş meyve sebze ithalatçısı firmalarla bir araya geldi. ATB Meclis Başkanı Erdoğan Ekinci'nin ATB'nin çalışmaları ve yaş meyve sebze sektörü hakkında bilgi verdiği toplantıda, Ticaret Müşaviri Zeynep Sezen, İngiltere'de ticarete verilen destekleri anlattı. ATB heyeti, İngiliz firmalarla yaş meyve sebze ihracatına yönelik ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Meclis Başkanı Erdoğan Ekinci, Ticaret Müşaviri Sezen'e plaket takdim ederken, "Avrupa'nın en önemli pazarlarından olan İngiltere ile yaş meyve sebze ticaretimizi geliştirmek için buradayız. Üyelerimizin, İngiliz firmalarla yapacağı ikili görüşmeler ticaretimizin artmasını sağlayacaktır" dedi.

ATB Yaş Meyve Sebze UR-GE heyeti, İngiltere'de Türkiye Cumhuriyeti Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş ile de bir araya geldi. İki ülke arasındaki ticari ilişkilerin değerlendirildiği toplantıda, Londra'da yaş sebze meyve ithalatçısı firmalar ile ikili görüşmeler gerçekleştirildi. Meclis Başkanı Erdoğan Ekinci, Büyükelçi Ertaş'a plaket takdim etti. Londra Hali'nde incelemelerde bulunan heyet üyeleri, yerel ve zincir marketlerde de fiyat araştırması yaptı.

Yaş Meyve Sebze UR-GE heyeti, İngiltere'de Avrupa'nın en büyük entegre hali Birmingham Hali'ni de ziyaret etti. Halde meyve ve sebze ticareti yapan firmalar ile ikili ve çoklu görüşmeler yapıldı. Birmingham şehrinde İngiliz ithalatçı firmaların bulunduğu toplantıya katılan heyet üyeleri, ihracata yönelik görüşmeler gerçekleştirdi. Heyeti, İskoçya'nın en büyük hali Glasgow Hali'nde de incelemelerde bulundu, halde sebze ve meyve ithalatçısı firmalar ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

"Hedef ihracatı artırmak"

ATB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, Antalya'nın yaş meyve sebze üretiminin en önemli merkezi olduğunu söylerken, üretilen ürünün ihraç edilmesinin önemine dikkat çekti. Yaş meyve sebzede ihracatı artırmak için ATB UR-GE heyetinin İngiltere'ye gittiğini belirten Çandır, burada önemli görüşmeler gerçekleştirildiğini kaydetti. Çandır, "Antalya Ticaret Borsası olarak ürünlerimizi ekonomiye kazandırmak için canla başla çalışıyoruz. Üretimimizi ihracata yönlendirmek için pazarımızı büyütme hedefindeyiz" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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