Antalya Ticaret Borsası Başkanı: Artık devletin desteklerinden daha fazla pay alabiliriz

Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan değişikliklerle mülkiyet ve miras kaynaklı sorunların giderildiğini belirterek, Antalya'nın tarım sektöründe daha fazla destek alabileceğini söyledi. Çandır ayrıca, geçen hafta gerçekleştirdikleri YÖREX Fuarı'na 500'den fazla katılımcının geldiğini ve 355 bin 475 kişinin fuarı ziyaret ettiğini açıkladı.

Antalya Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Ali Çandır, Tarım ve Orman Bakanlığınca Çiftçi Kayıt Sistemi yönetmeliğinde mülkiyet ve miras kaynaklı sorunların giderilmesine ilişkin değişiklikler yapıldığını belirterek, "Artık kent olarak devletin desteklerinden daha fazla pay alabiliriz." dedi.

ATB kasım ayı olağan genel kurulunda konuşan Çandır, Antalya ekonomisinin hareketli bir yaz dönemi geçirdiğini, turizmde bereketli bir sezon yaşandığını anlattı.

Turizmdeki gelişmelerden tarım sektörünün de olumlu etkilendiğini dile getiren Çandır, Antalya'da arazilerin parçalı olması ve miras kaynaklı hukuki sorunlar nedeniyle üreticilerin büyük bir bölümünün Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgesine sahip olmadığını kaydetti.

ÇKS yönetmeliğinde üretici lehinde bir değişiklik yapıldığına işaret eden Çandır, şunları söyledi:

"Değişiklikle, mülkiyet ve miras kaynaklı sorunlar sebebiyle kayıt yapılamayan alanların, taahhütle kayıt altına alınması sağlandı. Ülkemiz bitkisel üretim değerinin yüzde 6,5'ni sağlayan Antalya, desteklerden yüzde 1 oranında dahi pay alamıyor. Bu düzenleme ile uzun süredir talep ettiğimiz mülkiyet ve miras kaynaklı ÇKS sorunlarımızın çözümü için önemli bir adım atıldı. Artık kent olarak devletin desteklerinden daha fazla pay alabiliriz. Değişiklik, tarımsal üretimi ve üreticilerin kayıtlılığını artırmada önemli bir adımdır."

Sorunun çözümü için Tarım ve Orman Bakanlığına ve konuyu gündeme getiren komitelere teşekkür eden Çandır, tüm çiftçilere 2 Ocak'a kadar tarım ilçe müdürlüklerine başvurmaları çağrısı yaptı.

Ali Çandır, geçen hafta "Sizin oraların nesi meşhur?" sloganıyla gerçekleştirdikleri 12. Yöresel Ürünler Fuarı'nın (YÖREX) 7 bölgeden 500'den fazla katılımcıya ev sahipliği yaptığını hatırlattı.

4 gün boyunca binlerce yöresel ürününün sergilendiğini dile getiren Çandır, 12. YÖREX'i 355 bin 475 kişinin ziyaret ettiğini sözlerine ekledi.