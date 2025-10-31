Haberler

Antalya SGK Müdürü'nden Kayıt Dışı İstihdama Uyarı

Antalya SGK Müdürü'nden Kayıt Dışı İstihdama Uyarı
Güncelleme:
SGK Antalya İl Müdürü Mehmet Tanrıöver, kayıt dışı istihdamla mücadeleye ilişkin açıklamalarda bulundu. Çalışanların sigortalı olarak çalıştırılmasının yasal bir zorunluluk olduğunu vurgulayan Tanrıöver, ağır ceza uygulamalarına dikkat çekti.

Antalya Sosyal Güvenlik İl Müdürü Mehmet Tanrıöver, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) kayıt dışı istihdamla mücadele çalışmalarına dikkat çekti. Tanrıöver, çalışanların sigortalı olarak çalıştırılmasının hem anayasal bir hak hem de işverenler için yasal bir zorunluluk olduğunu vurguladı.

Kayıt dışı istihdamın çalışanları sosyal güvenceden yoksun bıraktığını, işverenler arasında haksız rekabete sebep olduğunu ve kamu gelirlerinde kayba yol açtığını belirten Tanrıöver, denetimlerde tespit edilen ihlallerde mevzuatta öngörülen idari para cezalarının uygulanacağını söyledi. Tanrıöver, "Fiilin niteliği ve tekrarı durumunda teşvik iptali gibi ek yaptırımlar da söz konusu olabiliyor. Cezalar, işverenden işverene ve tutulması gereken belgelere göre değişiklik gösteriyor" dedi.

Ağır idari para cezaları

İl Müdürü Tanrıöver, uygulanan cezaların rakamsal boyutuna dikkat çekerek, işverenleri özellikle iki konudaki ağır yaptırımlar konusunda uyardı. Tanrıöver, "İzinsiz Yabancı Çalıştırma Çalışma izni bulunmayan yabancı uyruklu kişinin çalıştırıldığının tespiti halinde her bir yabancı uyruklu kişi için ödenecek idari para cezası tutarı 2025 yılı için 81 bin 683 TL'dir. Ayrıca, kayıt dışı yabancı işçi çalıştıran işverenler, bu kişinin ve ailesinin konaklama, sağlık ve ülkesine dönüş masraflarını da üstlenmek zorunda kalabilir. Türkiye genelinde 3 ve üzeri işçi çalıştıran iş yerlerinde ücret dahil her türlü ödemenin kanuni kesintiler düşüldükten sonra kalan net tutarının banka kanalıyla ödenmesi zorunludur. Bu yükümlülüğe uymayan işverenlere, 2025 yılı için her işçi ve her ay için 2 bin 179 TL idari para cezası kesilecektir" dedi.

Ayrıca, vatandaşların sigorta durumlarını E-Devlet, "ALO 170" hattı veya SGK müdürlüklerinden hızlıca öğrenebileceğini, sigortasız çalıştırıldığını düşünenlerin ise ihbar ve şikayetlerini ALO 170, SGK veya CİMER üzerinden iletebileceğini hatırlatan Tanrıöver, vatandaşları bilinçli olmaya davet etti. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
