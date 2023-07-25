Antalya Serbest Bölge'ye 8 Ülkeden 14 Şirket Üretim Yapmak İçin Sıraya Girdi

Antalya Serbest Bölge'ye Rusya ve Ukrayna'da üretim yapan firmalar da dahil olmak üzere 8 ülkeden 14 şirket üretim yapmak için sıraya girdi. Bölgede elektronik, yazılım, medikal sektöründe üretim yapan şirketler de bulunuyor. Antalya Serbest Bölgesi'ne 2018 yılından bu yana 21 milyon dolar yatırım yapıldığı belirtiliyor.

ANTALYA Serbest Bölge'de 8 ülkeden 14 şirket, üretim yapmak için sıraya girdi. Şirketler arasında Rusya ve Ukrayna'da elektronik ve yazılım alanında çalışma yapan ve savaş nedeniyle üretimlerine ara veren firmalar da bulunuyor.

Antalya'nın dünyaya açılan gözü olarak nitelendirilen Antalya Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş. (ASBAŞ), kentte yat üretiminin merkezi. Üretilen süper lüks yatlar, ihraç edilerek ülke ekonomisine döviz katkısı sağlarken aynı zamanda kentteki istihdamı da olumlu etkiliyor. Antalya Limanı bitişiğinde yer alan serbest bölge yaklaşık 800 bin metrekarelik alanıyla da yatırımcıların ilgisini çekiyor. Uluslararası çok sayıda şirkete ev sahipliği yapan serbest bölgede elektronik, yazılım, medikal sektöründe üretim yapan şirketler de bulunuyor.

Kadın çalışanların sayısının bölgede ağırlıklı olduğunu ifade eden Gürses, bölgede kadın çalışan oranının yüzde 75'ler seviyesinde olduğunu söyledi. Gürses, kadınların daha çok kablo, elektronik ve medikal firmalarında istihdam edildiğini aktardı. Antalya Serbest Bölgesi'ne 2018 yılından bu yana 21 milyon dolar yatırım yapıldığını belirten Gürses, 5 milyon dolarlık yeni yatırım projesi üzerine çalıştıklarını söyledi. Bölgede 7 binden fazla kişinin istihdam edildiğini de kaydeden ASBAŞ Genel Müdürü Zeki Gürses, yat üretim merkezinin yenilendiğini, 15 milyon dolara shiplift yatırımı yaptıklarını, yat üretim boyutlarının 50 metreden 90 metreye çıktığını sözlerine ekledi.