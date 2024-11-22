Antalya OSB Sanayicileri Sırbistan'da İhracat Fırsatlarını Değerlendirdi

Antalya OSB Yönetiminin düzenlediği Karma Ticaret Heyet Programı ile Sırbistan'ın Belgrad kentinde temaslarda bulunan Bölge Sanayicileri, ülkenin önde gelen 46 firmasının yetkilileri ile 116 ihracat odaklı, ikili görüşme gerçekleştirdi.

Antalya Organize Sanayi Bölgesi sanayicilerine yeni ihracat kapıları açmak için Dış Ticaret Müdürlüğü organizasyonuyla dünyanın dört bir yanına Karma Ticaret Heyet Programları düzenleyen Antalya OSB Yönetiminin son durağı Sırbistan oldu. Antalya OSB Başkanı Hasanali Gönen önderliğinde Sırbistan'ın Belgrad kentinde temaslarda bulunan Bölge sanayicilerine, Antalya OSB Başkanı Vekili Yiğit Budak, Yönetim Kurulu Üyeleri Canan Keskin Gürkan, Mustafa Gizli ve Bölge Müdürü İlhan Metin de eşlik etti.

İlk durak büyükelçilik

Sırbistan'daki temaslarına Büyükelçilik ziyareti ile başlayan Antalya OSB Heyetini, Müsteşar Pınar Şentürk ve Ticaret Müşaviri Yasemin Yüce karşıladı. Sırbistan'ın ekonomik, kültürel ve sosyolojik yapısı hakkında Antalyalı sanayicilere kapsamlı bir sunum yapan Müsteşar Şentürk, ülkeye yapılabilecek yatırımlar hakkında da bilgi verdi. Toplantıda Sırbistan halkının tüketim alışkanlıkları ve iki ülke arasındaki ihracat / ithalat potansiyelleri de masaya yatırıldı.

Belgrad TSO'da toplantı

Günün ikinci ziyaretini Belgrad Ticaret ve Sanayi Odası'na yapan Antalya OSB Heyeti, Başkan Yardımcısı Vidosava Dzagic ev sahipliğinde, Sırbistan'ın ekonomik durumu ve sanayisi hakkında geniş kapsamlı bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantı kapsamında ülkenin hangi sektörlerde, ne kadar faaliyet gösterdiği ve hangi sektörlerin yatırıma ihtiyacı olduğuna dair bilgiler paylaşıldı. Dzagic, Antalya OSB'nin Yeşil OSB vizyonuyla doğa ve çevre hassasiyetini beğeniyle ve takdirle takip ettiğini ifade etti.

Sırbistan'ın ticari avantajları

Ülkedeki temaslarına Sırbistan Yatırım Ajansı ile devam eden Antalya OSB sanayicilerine, Danışman Bojan Pajovic ve Proje Müdürü Nikola Vujovick tarafından, Sırbistan'a yatırım yapacak firmaların hangi teşviklerden yararlanabilecekleri anlatıldı. Daha sonra Halkbank Genel Müdürü Aziz Aslan, Merkez Ofis Yönetim Kurulu Üyeleri Hasan Cömert ve Mesut Pamuk ile bir araya gelen Antalya OSB Karma Ticaret Heyeti, Halkbank'ın mevduat ve kredi faizleri, Sırbistan'a yatırım yapmak isteyen iş insanlarına tanınan haklar ile yatırma ihtiyacı olan sektörler hakkında bilgi aldı.

116 yüz yüze iş görüşmesi

Kamu kurum ve kuruşlarının ardından ülkenin önde gelen firmalarının yetkilileri ile bir araya gelen Antalya OSB sanayicileri, Sırp iş insanları ile yaptıkları ikili görüşmelerde yeni iş birlikteliklerini, yatırım imkanlarını ve ihracat / ithalat potansiyellerini değerlendirdi. Sırbistan'da faaliyet gösteren 46 firmanın katıldığı B2B etkinliğinde, Antalya OSB sanayicileri ile Sırp iş insanları arasında toplam 116 yüz yüze ikili iş görüşmesi gerçekleştirildi.

Dostluk bağlarının temeli atıldı

Yirmi iki kişilik bir heyet ile Sırbistan'a gerçekleştirdikleri Karma Ticaret Heyeti Programını değerlendiren Antalya OSB Başkanı Hasanali Gönen, "Ülkelerle ticari ilişkilerimizi güçlendirecek heyet programlarımızı sistemli çalışmalar ve planlamalar neticesinde şekillendirmekteyiz. Bu şu demek oluyor; hiçbir heyet programımız gittik, gördük, tanıştık ve döndük şeklinde gerçekleşmiyoruz. Hiçbir programımız sonlandığında rafa kalkmıyor. Sırp iş insanları ile son yıllarda birçok farklı etkinliğimizde bir araya gelişimiz de bu sistematik çalışmalarımız neticesinde olmuştur. Karma Ticaret Heyeti Programı ile bölge sanayicilerimize Sırbistan'daki iş ve yatırım fırsatlarını tanıtmanın yanı sıra, yıllarca süreceğine ve daha da güçleneceğine inandığım bir dostluk bağının da temellerini attığımıza inanıyorum" dedi. - ANTALYA