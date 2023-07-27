Antalya Organize Sanayi Bölgesi Başkanı, Kırkgöz Sanayi Sitesi Esnafının Sorunlarını Çözmek İçin Yol Haritası Belirledi

Antalya Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Ali Bahar, Kırkgöz Sanayi Sitesi esnafının sorunlarını dinleyerek çözüm için çalışmalar yapacaklarını belirtti. Elektrik kesintisi, su ve çöp konteyneri eksikliği gibi sorunların çözümü için adımlar atılacak.

ANTALYA (İHA) – Geçtiğimiz hafta Kırkgöz Sanayi Sitesi esnafı ile bir araya gelen Antalya Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Ali Bahar, Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç ve Antalya Organize Sanayi Bölge Müdürü İlhan Metin ile birlikte esnafın sorunlarını dikkatlice dinleyerek bu sorunların çözümü konusunda bir yol haritası çizdi.

Kırkgöz Sanayi Sitesi esnafının sorunlarını dinleyerek gerekli çalışmaları yapmak için esnaftan süre isteyen Başkan Bahar, bir hafta sonrası için tekrar toplanma sözü verdi. Sözünü tutan Bahar, bu süre zarfında yapılan çalışmaları toplantıda değerlendirerek esnafın kalan sorunlarını olabilecek en kısa sürede çözmek için bundan sonra atılacak olan adımları dile getirdi.

Antalya Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Ali Bahar, önceki toplantıda Kırkgöz Sanayi Sitesi'nin elektrik kesintisi, yetersiz miktarda su, yetersiz sayıda çöp konteyneri ve yol asfalt sorunu olmak üzere 4 problemi olduğunun altını çizmişti. Esnaftan topladığı imzalar ile CK Enerji Akdeniz Elektrik Genel Müdürü İlkay Baydar'a giden Başkan Bahar, elektrik sorununun üç ay içerisinde çözüleceğinin sözünü aldı. Bir diğer sorun olan Kırkgöz Sanayi Sitesi'ne gelen yetersiz miktardaki su debisinin ilave bir hat aracılığı ile en kısa sürede artırılması yönünde Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç'ten teminat alan başkan Bahar, çöp konteyner sorunun da tamamen çözüldüğünü açıkladı.

Yolların asfaltlanması için çalışmalar başladı

Bir önceki toplantıda Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç'in altyapı çalışmaları tamamlanmadan asfalt çalışmalarına başlayamayacaklarını, Asat'ın altyapı planını görmeleri gerektiğini söylemesi üzerine Asat Yağmursuyu Sorumlusu Sait Dursun Deliktaş, toplantıya davet edilerek esnafın süreç hakkında bilgilendirilmesi sağlandı. Ağustos ayı içerisinde kırmızı kod dahil gerekli tüm çalışmaları tamamlayacaklarını ifade eden Deliktaş, çalışmalar sonuca ulaştığında Döşemealtı Belediyesi'ne gerekli bilgileri vereceklerini söyledi. Turgay Genç, Asat'ın kendilerine gerekli bilgileri vermesinin ardından yol yapım çalışmalarına başlayacaklarını ifade etti.

"Amacımız kış gelmeden yol sorununu çözmek"

Toplantıda Asat'ın çalışmalarını hızlandırması için Asat Yağmursuyu Sorumlusu Sait Dursun Deliktaş'tan özel olarak ricada bulunan Başkan Bahar, şunları söyledi:

"Kırkgöz Sanayi Sitesi'nde yaklaşık olarak 4 bin çalışan var ve burası Organize Sanayi Bölgesi'nin de önemli bir tedarikçisi. Organize Sanayi'nin bu kadar iyi çalışmasının bir sebebi de Kırkgöz'dür. Dolayısıyla yol sorunun çözülmesi Organize Sanayi için de çok önemlidir. Kış şartları başlamadan bu sorunu çözmemiz gerekiyor. Artık geçmişi konuşmayı bırakıp bu sorunu çözmeye odaklanmalıyız. Ben Antalya Ticaret ve Sanayi Odası ve Antalya Organize Sanayi Bölgesi Başkanı olarak bu konu çözüme kavuşana kadar takipçisi olacağım. Biz bu işin üstündeyiz." - ANTALYA