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Antalya'nın Trafiğine Çözüm Projeleri Başlıyor

Antalya'nın Trafiğine Çözüm Projeleri Başlıyor
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya'da şehir içi trafiği rahatlatacak kavşak projelerinin ihale sürecinin tamamlandığını duyurdu. Kepezüstü, Duraliler, Uncalı ve Sanayi kavşakları ile Kumluca çevre yolunun modernizasyonu sağlanacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya'nın şehir içi trafiğine çözüm getirecek kavşak projelerinin yakında başlayacağını duyurdu. Bakan Uraloğlu, Kepezüstü, Duraliler, Uncalı ve Sanayi kavşaklarının yapımı, Kumluca çevre yolunun bölünmüş yol standartlarına getirilmesi ve Antalya-Manavgat arasında yer alan 4 kavşağın düzenlenmesi ile Antalya'nın trafik yükünün büyük ölçüde hafifleyeceğini ifade etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya'nın trafiğini rahatlatacak önemli kavşak projelerinin ihale sürecinin tamamlandığını duyurdu. 19 Kasım tarihinde gerçekleştirilen ihale kapsamında, Kepezüstü, Duraliler, Uncalı ve Sanayi kavşaklarının yapımı, Kumluca çevre yolunun bölünmüş yol standartlarına getirilmesi ve Antalya-Manavgat arasında yer alan 4 kavşağın düzenleneceğini kaydeden Bakan Uraloğlu, projeleri süratle hayata geçireceklerini bildirdi.

"Trafik akışı daha güvenli ve konforlu olacak"

Projeler tamamlandığında Antalya'nın özellikle yaz aylarında artan trafik yoğunluğunu büyük ölçüde hafifleteceğini belirten Bakan Uraloğlu, "Antalya'nın trafiğini rahatlatmak için kapsamlı bir planlama yaptık. Kepezüstü, Duraliler, Kepez, Uncalı ve Sanayi kavşaklarının yapımını hızla başlatarak şehir içindeki trafik yükünü önemli ölçüde azaltacağız. 1,2 kilometrelik Kumluca çevre yolunun bölünmüş yol standartlarına getirilmesi ve Antalya-Manavgat arasında düzenlenecek 4 kavşakla hem güvenli hem de kesintisiz bir ulaşım akışı sağlayacağız. İhale sürecini başarıyla tamamladığımız bu projeleri süratle hayata geçirerek Antalya'nın ulaşım altyapısını modernize ederken vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmayı amaçlıyoruz" dedi.

"Antalya için stratejik yatırımlar"

Turizm başkenti Antalya'da trafik sorunlarına kalıcı çözüm üreten bu yatırımlar ile bölgenin ekonomik ve turistik değerini artıracaklarını kaydeden Bakan Uraloğlu, "Bu projeler sadece ulaşım açısından değil, Antalya'nın genel yaşam kalitesini artırmak açısından da kritik öneme sahip. Şehrimizin her alanda gelişmesine katkı sunmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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