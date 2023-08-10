Antalya'nın tanınmış restoranı 7 Mehmet, Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası aldı

1937 yılından bu yana hizmet veren, Antalya'nın tanınmış restoranlarından 7 Mehmet, CK Enerji Akdeniz Elektrik aracılığı ile Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası (I-REC) sahibi oldu. Restoran yıl boyunca tüketeceği enerjinin tamamını temiz enerji kaynaklarından sağlayacak.

Sürdürülebilir bir gelecek için karbon ayak izini azaltmayı hedefleyen Antalya'nın köklü restoranı, tükettiği elektriğin yenilenebilir enerji kaynaklarından üretildiğini belgelemek için CK Enerji Akdeniz Elektrik aracılığı ile Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası (I-REC) aldı. 1937'de kurulan ve bugün 3. nesil tarafından işletilen restoran, yıl boyunca tüketeceği enerjinin tamamını yeşil enerji kaynaklarından sağlayacak.

Dünya genelinde yenilenebilir enerjinin payı her geçen gün artarken, doğayı ve gelecek nesilleri korumak adına yeşil enerjinin yaygın olarak kullanılmasına büyük önem verdiklerini söyleyen CK Enerji Akdeniz Elektrik Genel Müdürü Fahrettin Tunç, "Konaklama ve yeme içme sektörlerinde temiz enerji sertifikası sürdürülebilirlik adına önemli ve ayırt edici bir faktör. Tüketiciler tercihlerini yenilenebilir kaynaklardan kullanan tesislerden yana yapıyor. Çevre dostu elektrik tedarik etmek isteyen sanayi ve ticarethane müşterilerimizin yenilenebilir enerji sertifikası almalarına destek oluyor, bu süreçte onların yanında yer alıyoruz. Antalya'mıza değer katan restoranın yeşil enerjiye geçişinde aracılık etmekten büyük mutluluk duyduğumuzu ifade ederken, daha temiz bir dünya için attıkları bu adım için kendilerini kutluyoruz" dedi.

Restoranın 3. nesil temsilcisi şef Mehmet Akdağ da, "Sürdürülebilir bir mutfak, yerel üreticilerle olan yakın iş birliği ve karbon ayak izinin azaltılması konusunda üzerimize düşen sorumluluğun bilincindeyiz. Bu sertifika ile 2023 yılı süresince tüketeceğimiz elektriği yenilenebilir yeşil enerji kaynaklarından sağlayacağız" değerlendirmesinde bulundu.

Yenilenebilir enerji sertifikası

Son yıllarda giderek yaygınlaşan I-REC (Yenilenebilir Enerji Sertifikası), RECs International tarafından geliştirilen elektriğin yenilenebilir enerji kaynaklarından üretildiğini belgeleyen uluslararası sertifikasyon sistemi. Uluslararası bağımsız bir kuruluş olan IREC Foundation tarafından verilen ve denetlenen bu sistemde, yenilenebilir enerji tesislerinde (güneş, rüzgar, hidroelektrik, jeotermal ve biokütle) üretilen her 1 MWh elektrik karşılığında bir sertifika oluşturuluyor. Yetkili enerji şirketleri de bu sertifikayı talep eden müşterilerinin elektrik enerjilerini yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanmasına destek veriyor.

Avantajları

Üretilen her birim elektriğin kaynağından başlayarak takip edilmesi ve nihai tüketiciye kadar izlenebilmesini sağlayan bu sistem sayesinde tüketiciler bilinçli ve güvenilir bir seçim yapabiliyor. Aynı zamanda yeşil enerji kullanımının karbon salınımının azaltılmasına yönelik olumlu bir adım olması nedeniyle tüketici davranışını yeşil enerji kullanan tesisler için pozitif yönde etkileyen bir unsur olarak öne çıkıyor. Avrupa Birliği ülkeleri başta olmak üzere gelişmekte olan ülkelerdeki firmalar, satın aldıkları ürünleri üreten tesislerin yenilenebilir enerji sertifikası almasını şart koşarken, buna karşılık çeşitli avantajlar da sağlıyor. - ANTALYA