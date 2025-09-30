Antalya'nın Ağustos İhracat ve İthalat Rakamları Açıklandı

Antalya'da ağustos ayında genel ticaret sistemine göre ihracat 310 milyon 314 bin dolar, ithalat 147 milyon 616 bin dolar olarak gerçekleşti. Bu rakam Isparta'da ihracat 37 milyon 301 bin dolar, ithalat 5 milyon 522 bin dolar, Burdur'da ise ihracat 19 milyon 463 bin dolar, ithalat 3 milyon 686 bin dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2025 yılı Ağustos ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,2 azalarak 21 milyar 729 milyon dolar, ithalat yüzde 3,9 azalarak 25 milyar 940 milyon dolar olarak gerçekleşti.

- ANTALYA