Haberler

Antalya'nın Ağustos İhracat ve İthalat Rakamları Açıklandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da ağustos ayında ihracat 310 milyon 314 bin dolar, ithalat ise 147 milyon 616 bin dolar olarak gerçekleşti. Isparta ve Burdur'daki rakamlar da dikkat çekti.

Antalya'da ağustos ayında genel ticaret sistemine göre ihracat 310 milyon 314 bin dolar, ithalat 147 milyon 616 bin dolar olarak gerçekleşti. Bu rakam Isparta'da ihracat 37 milyon 301 bin dolar, ithalat 5 milyon 522 bin dolar, Burdur'da ise ihracat 19 milyon 463 bin dolar, ithalat 3 milyon 686 bin dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2025 yılı Ağustos ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,2 azalarak 21 milyar 729 milyon dolar, ithalat yüzde 3,9 azalarak 25 milyar 940 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Antalya'da ağustos ayında genel ticaret sistemine göre ihracat 310 milyon 314 bin dolar, ithalat 147 milyon 616 bin dolar olarak gerçekleşti.

Bu rakam Isparta'da ihracat 37 milyon 301 bin dolar, ithalat 5 milyon 522 bin dolar, Burdur'da ise ihracat 19 milyon 463 bin dolar, ithalat 3 milyon 686 bin dolar olarak gerçekleşti. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
MSB: Doğu Akdeniz'deki Gazze filosuna gemilerimiz insani yardım sağlayacak

Milli Savunma Bakanlığı, Gazze filosuna destek için harekete geçti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yapay zeka, Galatasaray-Liverpool maçının skorunu tahmin etti

Yapay zeka, Galatasaray-Liverpool maçının skoruna kadar açıkladı
Netanyahu'ya soruldu: Filistin Devleti'nin kurulmasını kabul edecek misiniz?

Filistin Devleti'nin kurulmasını kabul edecek mi? Yanıtı hayli net
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.