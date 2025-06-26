Antalya Mermerli Plajı'ndaki Tuvalet Ücretleri Tartışma Yarattı

Antalya Mermerli Plajı'ndaki Tuvalet Ücretleri Tartışma Yarattı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya Kaleiçi Yat Limanı'nda bulunan Mermerli Plajı'ndaki tuvalet ücretlerinin Türk vatandaşları için 30 TL, yabancı turistler için 1 Euro olarak belirlenmesi sosyal medyada tepki topladı. Vatandaşlar, plajın halka ait olduğunu ve tuvaletlerin ücretsiz olması gerektiğini savunuyor.

Antalya Kaleiçi Yat Limanı'nda daha önce 1000 TL'lik şazlong fiyatıyla gündeme gelen ve Antalya Valiliği'nin devreye girmesiyle 500 TL'ye düşürülmesinin ardından sosyal medyada bu defa tuvalet ücreti gündeme geldi. Plajın hemen yanındaki tuvaletlerde kullanım ücreti 1 Euro olarak belirlenirken, Türk vatandaşları 30 TL, yabancı turistler ise 1 Euro ödeme yapıyor. Tuvalete mesai ücreteleri ise 08.00-22.00 olarak belirlendi.

Antalya'nın tarihi Kaleiçi Yat Limanı'nda bulunan Mermerli Plajı, tadilat sürecinin ardından yeniden hizmet vermeye başladı. Ancak plaj işletmesine ait; yakın noktada bulunan tuvaletlerde uygulanan farklı ücretlendirme, dikkat çekti. Duvara asılan tabelada kullanım bedeli "1 Euro" şeklinde yer alırken, fiili uygulamada Türk vatandaşlarından 30 TL, yabancı turistlerden ise 1 Euro alındığı görüldü.Tuvaletin hizmet verdiği saatler ise 08.00 -22.00 olarak belirlendi.

"Ücretsiz olmalıydı"

Tuvalet ücretlerini değerlendiren vatandaşlardan Merve Mavi, "En azından biraz daha fazla indirim yapabilirler ya da ücretsiz olabilir. Çünkü plaj halka ait. Bir de çok buldum açıkçası. Çok gereksiz. Turistlere ayrı, Türklere ayrı fiyat, o da olmamış. Ücretsiz de hizmet verilebilir. Ücretsiz hizmet verilse daha iyi olur" ifadelerini kullandı.

Plajda fiyatlar daha önce de gündeme gelmişti

Kurban Bayramı tatilinde hizmete açılan Mermerli Plajı'nda kişi başı 1000 TL giriş ücreti, kamuoyunda tepkilere neden olmuştu. Sosyal medyaya yansıyan fişlerde iki kişilik giriş ücretinin toplam 2 bin TL olduğu görülmüştü. Tadilat sebebiyle kısa süre kapalı kalan plajda Antalya Valiliği'nin devreye girmesiyle birlikte şezlong kira bedeli 500 TL olarak sabitlendi.

"Halka açık olacak, yıllık 15 milyon TL gelir sağlandı"

Antalya Valiliği, Mermerli Plajı ve çevresine ilişkin çalışmaları detaylandırdığı açıklamasında, plajın yıllık 15 milyon TL + KDV bedelle kiraya verildiğini ve protokolde "halka açık bir işletme olacağı" şartının kayıt altına alındığını belirtmişti. Açıklamada, restorasyon ve çevre düzenlemesi için toplam 64,7 milyon TL harcandığı da ifade edilmişti. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kentsel dönüşüm vurgusu: Bizim için milli güvenlik meselesi

Yaklaşan o tehlikeye dikkat çekti: Bizim için milli güvenlik meselesi
CHP'deki kavgaya Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum: Ürkmemek elde değil

Olana bitene Cumhurbaşkanı Erdoğan da kayıtsız kalamadı
İkinci el araç satışında 6 ay-6 bin kilometre kısıtlaması uzatıldı

İkinci el araç alacaklar dikkat! Bakanlık o süreyi uzattı
Naci Görür, iki şehrin ismini vererek uyardı: Yediler mertebesinde deprem üretebilir

İki şehrin ismini vererek uyardı: Yediler mertebesinde deprem olabilir
Fransa'da 400 yıllık mühürlü mezar bulundu

Betonun altından çıktı! 400 yılık ve mühürlü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Altın yatırımcısını kara kara düşündürecek tahmin

Altın yatırımcısını kara kara düşündürecek tahmin
Trabzonspor, Berke Özer için görüşmelere başladı

Görüşmeler başladı! Süper Lig devi bombayı patlatmak üzere
Kassam'dan İsrail askerlerine kanlı pusu! Tanka tırmanıp patlayıcıyı aracın içine bıraktı

Tanka tırmanıp patlayıcıyı içine bıraktı, ortalık kan gölüne döndü
Can Yaman ve sevgilisinden sınırları zorlayan poz! Çantayla önlem aldı

Can Yaman ve sevgilisinden sınırları zorlayan poz
Ekvador'da çete lideri Fito yakalandı

"Fito" yakalandı! 17 aylık takip sonrası sığınaktan böyle çıkarıldı
Hamile Oya ile caninin son konuşması ortaya çıktı! Böyle kandırmış

Hamile Oya ile caninin son konuşması ortaya çıktı! Böyle kandırmış
Müslüman aday kazanınca Trump çıldırdı: Tüm aptallar onu destekliyor

Müslüman aday kazanınca Trump çıldırdı: Tüm aptallar...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.