Antalya, Isparta ve Burdur'da Motorlu Kara Taşıtı Artışı

Antalya, Isparta ve Burdur'da Motorlu Kara Taşıtı Artışı
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TÜİK verilerine göre, Antalya'da 20 bin, Isparta'da 3 bin ve Burdur'da 2 bin 156 yeni motorlu kara taşıtı trafiğe kaydedildi. Artışın, yaz sezonu öncesi turizm ile bireysel taşıt kullanımındaki yoğunluktan kaynaklandığı belirtiliyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Mayıs ayı Motorlu Kara Taşıtları verilerini açıkladı. Antalya, Isparta ve Burdur'da taşıt sayıları Mart ayına göre artış gösterdi.

Antalya'da iki ayda yaklaşık 20 bin yeni taşıt

Mart ayında 1 milyon 594 bin 194 olan Antalya'daki trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı, Mayıs ayı sonunda 1 milyon 613 bin 694'e yükseldi. İki ayda kente 19 bin 500 yeni taşıt eklendi. Özellikle yaz sezonu öncesi yaşanan artış, turizm ve bireysel taşıt kullanımındaki yoğunluğu bir kez daha ortaya koydu.

Isparta'da 3 bine yakın artış

Mart ayında 231 bin 777 olan Isparta'daki araç sayısı, Mayıs sonunda 234 bin 869'a çıktı. Kentte iki ayda toplam 3 bin 92 yeni araç trafiğe katıldı. Tarım ve öğrenci kenti kimliğiyle öne çıkan Isparta'da bireysel taşıt sahipliğindeki artış dikkat çekti.

Burdur'da araç sayısı 178 bin 914 oldu

Burdur'da ise Mart ayında 176 bin 758 olan trafiğe kayıtlı araç sayısı, Mayıs ayı itibarıyla 178 bin 914'e ulaştı. İki ayda 2 bin 156 yeni aracın kaydedildiği kentte, kırsal alanlarda kullanılan traktör ve kamyonet sayısındaki artış öne çıktı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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