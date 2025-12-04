Haberler

Antalyalı iş insanları Almanya'daki Türk meslektaşlarıyla buluştu

Güncelleme:
Antalya Ticaret ve İş İnsanları Platformu (ATİP) üyeleri, Almanya'daki Türk Alman İş İnsanları Derneği (TDU-NRW) ile işbirliği imkanlarını değerlendirdi. Görüşmelerde, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik adımlar atıldı.

Antalya Ticaret ve İş İnsanları Platformu (ATİP) üyeleri, işbirliği için Almanya'daki Türk Alman İş İnsanları Derneği (TDU-NRW) üyeleriyle bir araya geldi.

Platform başkanı Emrah Nas, yaptığı açıklamada, TDU-NRW Başkanı Remzi Kaplan ve üyelerle ticari ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik görüşmeler yaptıklarını ifade etti.

Almanya'daki Türk iş dünyasının en köklü ve etkin yapılarından biri olan derneğin üyeleriyle ticari işbirliği, yatırım fırsatları ve ortak proje potansiyelini değerlendirdiklerini belirten Nas, şunları kaydetti:

"Görüşmelerde, Almanya pazarına giriş süreçleri, Antalya ile Almanya arasında oluşturulabilecek yeni işbirliği imkanları, yatırım fırsatları, ortak proje potansiyelleri ele alındı. İki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin daha güçlü ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşması adına önemli bir adım oldu. TDU-NRW ile kurulan bu temas, hem yatırım hem de ticari işbirlikleri açısından büyük bir fırsat sunuyor."

Nas, görüşmelerin verimli geçtiğini ifade etti.

Kaynak: AA / Hatice Özdemir Tosun - Ekonomi
